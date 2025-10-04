Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông.

So với quy định từ trước tới nay, dự thảo thông tư mới tăng cường trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân dự thi.

Theo đó, đối với đơn vị dự thi, thay vì chỉ dừng lại ở việc lựa chọn dự án, lập hồ sơ và đăng ký dự thi, dự thảo bổ sung yêu cầu phải ban hành quy chế và tổ chức cuộc thi ở cấp đơn vị. Trên cơ sở đó, lựa chọn và đăng ký dự án dự thi, đồng thời bảo đảm liêm chính khoa học, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu theo quy định. Ngoài ra, các dự án được chọn cử dự thi cấp quốc gia phải được công bố công khai.

Cùng với đó, dự thảo cũng “quàng” thêm trách nhiệm với người hướng dẫn: “Người hướng dẫn nghiên cứu chịu trách nhiệm về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học; bảo đảm yêu cầu đối với dự án dự thi theo các quy định tại Quy chế này”.

Những điều chỉnh trên được đưa ra sau những lùm xùm liên quan đến việc đạo ý tưởng ở sân chơi này.

Dự án Hệ thống phân loại rác thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo và cảm biến âm thanh của nhóm học sinh Hưng Yên từng bị "tố" giống với một sản phẩm ở nước ngoài.

Hồi cuối tháng 4/2025, Bộ GD-ĐT ban hành quyết định hủy kết quả đạt giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm 2024-2025 với 1 dự án bị tố sao chép.

Cụ thể, sau quá trình kiểm tra, Bộ GD-ĐT quyết định hủy kết quả đạt giải nhất và thu hồi giải thưởng, giấy chứng nhận đạt giải của dự án “Hệ thống phân loại rác thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo và cảm biến âm thanh” của nhóm học sinh tỉnh Hưng Yên.

Cách tính số lượng dự án được dự thi mới

Dự thảo thông tư cũng đưa ra cách tính số lượng dự án dự thi mới.

Theo đó, dự kiến từ năm học 2026-2027, số dự án dự thi tối đa cho mỗi Sở GD-ĐT được tính theo công thức sau:

Căn cứ vào tỷ lệ dự án dự thi, mỗi Sở GD-ĐT được đăng ký số dự án như sau:

- Tỷ lệ dự án dự thi nhỏ hơn hoặc bằng 1% được đăng ký tối đa 3 dự án;

- Tỷ lệ dự án dự thi lớn hơn 1% và nhỏ hơn hoặc bằng 5% được đăng ký tối đa 6 dự án;

- Tỷ lệ dự án dự thi lớn hơn 5% và nhỏ hơn hoặc bằng 10% được đăng ký tối đa 9 dự án;

- Tỷ lệ dự án dự thi lớn hơn 10% được đăng ký tối đa 12 dự án.

Riêng đối với các đơn vị dự thi là trường phổ thông trực thuộc Bộ và cơ quan ngang Bộ, đại học, trường đại học, viện, học viện, mỗi đơn vị được đăng kí tối đa 3 dự án dự thi.

Đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi được đăng kí thêm tối đa 6 dự án dự thi.

Đơn vị dự thi sẽ được cử thêm 1 dự án dự thi trên mỗi dự án đoạt giải Tư trở lên tại cuộc thi quốc tế trong năm liền kề trước đó.