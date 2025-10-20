PGS.TS.BS Châu Ngọc Hoa, sinh năm 1959, là một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành Nội tim mạch Việt Nam. Bà gắn bó trọn vẹn sự nghiệp với Trường Đại học Y Dược TPHCM – nơi bà vừa học, vừa giảng dạy và đóng góp hơn 40 năm cho sự nghiệp đào tạo Y khoa.

Từ năm 1978 đến nay bà trải qua nhiều vị trí quan trọng: Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Y, Chủ nhiệm Bộ môn Nội tổng quát và Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Bà có thời gian làm Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội (ĐH Y Dược TPHCM) đồng thời là cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Không chỉ là nhà giáo mẫu mực, PGS.TS.BS Châu Ngọc Hoa còn là nhà nghiên cứu giàu tâm huyết, với hàng chục công trình khoa học công bố trong và ngoài nước. Các công bố của bà tập trung vào các lĩnh vực như tăng huyết áp, suy tim, rối loạn mỡ máu, nhồi máu cơ tim – những căn bệnh tim mạch hàng đầu hiện nay.

Tiếp nối truyền thống ấy, chị Nguyễn Ngọc Thanh Vân, con gái của bà, cũng tốt nghiệp và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Y Dược TPHCM. Luận án của chị, dưới sự hướng dẫn của GS.TS.BS Trương Quang Bình mang tên: “Các kiểu hình suy tim phân suất tống máu bảo tồn và mối liên quan với các biến cố tim mạch trên bệnh nhân tăng huyết áp có đái tháo đường tuýp 2”.

PGS.TS.BS Châu Ngọc Hoa và TS Nguyễn Ngọc Thanh Vân (giữa) – hai mẹ con cùng trưởng thành từ Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: cắt từ clip

Nghiên cứu này đã được nhà trường công khai trên website từ tháng 7/2024, góp phần vào kho tri thức y học nội khoa, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch – chuyển hóa.

Trong buổi lễ trao bằng tiến sĩ cách đây chưa lâu, Ban Giám hiệu Đại học Y Dược TPHCM đã mời PGS.TS Châu Ngọc Hoa cùng lên sân khấu chúc mừng con gái. Khoảnh khắc hai thế hệ – mẹ là phó giáo sư, con là tiến sĩ – đứng cạnh nhau trong không gian học thuật trang trọng đã gây xúc động mạnh cho nhiều giảng viên và sinh viên.

Câu chuyện của PGS.TS.BS Châu Ngọc Hoa và TS Nguyễn Ngọc Thanh Vân không chỉ là niềm vui của một gia đình, mà còn là minh chứng cho tinh thần hiếu học, nỗ lực bền bỉ và khát vọng cống hiến cho ngành Y nước nhà. Nhiều đồng nghiệp và học trò đã chia sẻ đầy xúc động: “Tinh hoa đất nước, gia đình gấp đôi tri thức.”

Hai thế hệ một mái trường – hình ảnh ấy trở thành biểu tượng đẹp, tri thức được tiếp nối trong giới học thuật Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực Y Dược, nơi tri thức và nhân tâm luôn song hành đặc biệt, cùng được đào tạo ở môi trường tuyển dụng khắt khe, nghiêm ngặt bậc nhất Việt Nam.

GS.TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược TP.HCM, nhận xét gia đình PGS.TS Châu Ngọc Hoa và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Vân là hình mẫu tiêu biểu của “gia đình tinh hoa” trong giới học thuật. Cả hai mẹ con đều xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn, tận tâm với nghề và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường cũng như ngành Y Việt Nam.

PGS.TS Châu Ngọc Hoa là giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, luôn nghiêm cẩn trong nghiên cứu, còn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Vân – người con gái – tiếp nối truyền thống của mẹ, không chỉ đạt thành tích cao trong học tập mà còn khẳng định năng lực trong nghiên cứu khoa học. Gia đình họ là minh chứng cho giá trị của tri thức, sự tận tụy và lòng yêu nghề được truyền qua nhiều thế hệ.