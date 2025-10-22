Sau khi Đại học Johannes Gutenberg Mainz (Đức) chấm dứt hợp tác chương trình Y Việt - Đức sau 12 năm thực hiện, chiều 22/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức gặp gỡ sinh viên, phụ huynh để đưa ra hướng giải quyết.

PGS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết, đối với khóa 2025, khi chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa chính quy của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, từ ngày 20/10/2025, sinh viên sẽ được học trọn vẹn chương trình mà không chậm bất kỳ môn học nào. Số học phí sinh viên đã đóng theo chương trình Y Việt - Đức (115 triệu đồng/kỳ) được tính toán để hoàn trả.

PGS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Nhà trường đang tập trung mọi giải pháp cho sinh viên các khóa 2023 và 2024. Dựa trên lộ trình kết thúc hợp tác giữa hai bên từ tháng 7/2024, nhà trường tiếp tục trao đổi với đối tác để các khóa này được học tập theo chương trình như trước, nhằm bảo đảm quyền lợi cho sinh viên và gia đình.

Ông Thoại cho hay, nhà trường đưa ra 3 hướng giải quyết.

Thứ nhất, tiếp tục đàm phán với Đại học Johannes Gutenberg Mainz để xây dựng một chương trình đào tạo mới, phù hợp với việc chuyển đổi, nhằm giải quyết cho sinh viên khóa 2023 và 2024.

Thứ hai, thông qua đối tác, đàm phán với Viện Khảo thí Y khoa Quốc gia Đức (IMPP) để cung cấp đề thi ra ngoài lãnh thổ Đức giai đoạn 2027-2030, khi hai khóa này kết thúc.

Hướng thứ ba, tổ chức cho sinh viên Y Việt - Đức khóa 2023 và 2024 thi M2 tại Đức. Tuy nhiên việc này đòi hỏi sinh viên phải đạt chứng chỉ tiếng Đức trình độ C1, cần nhiều nỗ lực từ phía người học. Như vậy sinh viên không chỉ thi tại Đại học Johannes Gutenberg Mainz mà có thể dự thi ở bất kỳ đại học nào tại Đức. Khi thực hiện phương án này sẽ có hai khả năng là sinh viên sang Đức thi M2 và trúng tuyển theo các đợt thi hoặc nếu không vượt qua được M2 tại Đức và quay về Việt Nam.

Khi quay về Việt Nam, nếu sinh viên vẫn trong thời hạn 12 năm tính từ khi nhập học (gồm 6 năm chính quy và tối đa 6 năm kéo dài) thì có thể hoàn thành chương trình và tốt nghiệp theo chương trình Việt Nam.

Sinh viên y Việt - Đức có mặt tại đối thoại.

GS Urban, đại diện Đại học Johannes Gutenberg Mainz cho rằng, trong trường hợp sinh viên phải qua Đức thi M2, khả năng sinh viên đạt chứng chỉ C1 tiếng Đức là khá cao, bởi trong quá trình theo học chương trình Y Việt - Đức, các em đã được đào tạo ngôn ngữ theo tiến trình chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, ông nghiêng về phương án có một chương trình mới và liên kết với Đại học Johannes Gutenberg Mainz để giải quyết cho sinh viên theo cách mới. Như vậy sinh viên sẽ đăng ký vào cả hai trường là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Johannes Gutenberg Mainz. Sinh viên khóa 2023 và 2024 có thể yên tâm hoàn thành chương trình học Y khoa Việt - Đức.

Sinh viên muốn hoàn thành chương trình

Tại buổi đối thoại, sinh viên các khóa 2023 và 2024 chương trình Y Việt - Đức bày tỏ mong muốn được học hết chương trình, đi trọn con đường mình đã chọn. Đại diện hai khóa sinh viên cho biết, khi lựa chọn chương trình Y Việt - Đức, các em đều xác định nghiêm túc với con đường này. Nhiều sinh viên đã vượt qua kỳ thi M1, đạt chứng chỉ ngoại ngữ TestDaF 4 ngay từ năm thứ hai dù chịu nhiều áp lực học tập. Sinh viên mong phía Đại học Johannes Gutenberg Mainz và Viện Khảo thí IMPP tạo điều kiện để được tiếp tục học tập, hoàn thành chương trình.

“Được học tập tại Mainz, tốt nghiệp theo tiêu chuẩn Đức và sau này được cống hiến cho y học - đó không chỉ là ước mơ của riêng chúng em mà còn là niềm hy vọng, sự tin tưởng của gia đình”, đại diện sinh viên chia sẻ.

Sinh viên cũng cam kết đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu mà chương trình đặt ra, cả về chuyên môn lẫn kỷ luật.

Chị Phan Thị Diệp, đại diện phụ huynh sinh viên khóa 2023, cho rằng quá trình học tập của sinh viên diễn ra đúng quy trình nhưng khi chương trình bị hủy, sinh viên là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, bởi các em đã từ bỏ nhiều cơ hội khác để theo học Y Việt - Đức.

"Chúng tôi tha thiết mong nhà trường và các cấp lãnh đạo tiếp tục thương lượng với đối tác để sinh viên được học hết chương trình”, chị Diệp bày tỏ.

PGS Nguyễn Đăng Thoại cho biết, nhà trường rất lấy làm tiếc khi phải dừng chương trình Y Việt - Đức, bởi đây là tâm huyết của lãnh đạo nhà trường trong nhiều năm, qua các thời kỳ.

"Từ năm 2013 đến nay đã có 99 bác sĩ tốt nghiệp tại Đức, trong đó 8 người quay về Việt Nam. Đây là những bác sĩ được đào tạo bài bản, chất lượng”, ông Thoại nói.