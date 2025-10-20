Thông tin này được nêu trong thư mời của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi phụ huynh và sinh viên chương trình Y Việt - Đức khóa 2023 và 2024.

Thư mời này đề cập đến việc Đại học Johannes Gutenberg Mainz thông báo chấm dứt hợp tác triển khai chương trình đào tạo y khoa Việt - Đức. Quyết định của Đại học Johannes Gutenberg Mainz xuất phát từ thay đổi trong quy định tổ chức kỳ thi quốc gia y khoa (IMPP) và chính sách hợp tác quốc tế của các đại học công lập Đức.

Chương trình Y Việt - Đức bắt đầu từ năm 2013, nhằm đào tạo bác sĩ theo chuẩn Đức với thời gian học 6 năm 3 tháng, trong đó 5 năm tại Việt Nam và 1 năm 3 tháng thực hành tại các bệnh viện ở Đức. Sinh viên được giảng dạy bằng ba ngôn ngữ (Việt - Anh - Đức) và tham dự các kỳ thi quốc gia M1, M2, M3 của CHLB Đức.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch mời phụ huynh, sinh viên các khóa đang học đến trao đổi, thảo luận và được giải đáp cụ thể các nội dung như: tình hình và lý do chấm dứt hợp tác đào tạo; phương án học tập cho sinh viên các khóa đang theo học; phương án tài chính và việc xử lý các khoản học phí đã nộp; kế hoạch đào tạo, công nhận kết quả học tập và các hỗ trợ dành cho sinh viên trong giai đoạn chuyển đổi.

Chương trình Y Việt - Đức hơn 12 năm hợp tác bị chấm dứt đột ngột

Chương trình đào tạo y khoa Việt - Đức được triển khai từ năm 2013, là chương trình đầu tiên giúp bác sĩ Việt Nam được công nhận văn bằng, học tiếp sau đại học và hành nghề tại CHLB Đức.

Khai giảng y khoa Việt - Đức. Ảnh: Tư liệu

Để triển khai, từ năm 2007, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã chuẩn bị thành lập Khoa Y Việt - Đức (liên kết với Đại học Johannes Gutenberg Mainz), sử dụng toàn bộ chương trình đào tạo bác sĩ y khoa của Đức và tổ chức thi cùng ngày, cùng đề, cùng giờ với sinh viên y khoa tại CHLB Đức.

Giai đoạn 2009-2012, hai trường bắt đầu trao đổi giảng viên; nhiều giảng viên Việt Nam được cử sang Đức học tập, nghiên cứu giáo trình, tập huấn phương pháp giảng dạy theo chuẩn của Đại học Johannes Gutenberg Mainz. Song song đó, trường Việt Nam hoàn thiện đề án liên kết đào tạo bác sĩ y khoa với Đức.

Chương trình đào tạo kéo dài 6 năm 3 tháng, gồm 10 học kỳ và 3 giai đoạn theo tín chỉ. Sinh viên học 5 năm đầu tại Việt Nam với giảng viên Việt Nam và Đức, 1 năm 3 tháng thực hành lâm sàng tại các bệnh viện giảng dạy của Đại học Johannes Gutenberg Mainz và Đại học Y khoa Hannover (Đức).

Sinh viên được cung cấp chỗ ở, ăn trưa tại bệnh viện và được bảo hiểm y tế nghề nghiệp hỗ trợ. Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Việt, Anh và Đức; tỉ lệ tiếng Đức tăng dần đến năm thứ 6 đạt 100%.

Sinh viên phải trải qua ba kỳ thi quốc gia (M1, M2, M3) do Viện Khảo thí Quốc gia về Y Dược CHLB Đức (IMPP) tổ chức theo quy chế đào tạo bác sĩ y khoa của Đức:

M1 (Physikum): Cuối năm thứ 2, thi viết bằng tiếng Anh và thi vấn đáp 3 môn Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo y khoa Việt - Đức được triển khai từ năm 2013. Ảnh: Tư liệu

M2 (Hammerexamen): Cuối năm thứ 5, thi viết bằng tiếng Đức trong 3 ngày liên tiếp tại Đức.

M3 (Staatsexamen 3): Sau giai đoạn thực hành 1 năm 3 tháng tại Đức, thi vấn đáp bằng tiếng Đức trong 3 ngày liên tiếp với hội đồng là các giáo sư Đức.

Sinh viên vượt qua kỳ thi M3 được cấp giấy phép hành nghề y khoa tại Đức và có thể tiếp tục học chuyên khoa sâu hoặc sau đại học có lương tại các bệnh viện Đức (3-6 năm tùy chuyên khoa).

Đối tượng tuyển sinh là sinh viên ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 75 trở lên (hoặc thi kiểm tra nội bộ tương đương), phỏng vấn bằng tiếng Anh với hội đồng tuyển sinh của hai trường. Chuẩn đầu ra là tiếng Đức.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Bác sĩ Y khoa của Việt Nam, chứng nhận đạt 3 kỳ thi quốc gia M1-M2-M3 của IMPP, Đại học Mainz và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cùng chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ y khoa của Đại học Johannes Gutenberg Mainz (Đức).

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện truyền thông của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết việc chấm dứt hợp tác triển khai chương trình đào tạo y khoa Việt - Đức đang trong giai đoạn họp để chờ kết quả sau cùng và chưa có kết luận chính thức. Tuy nhiên, việc gửi thư mời đối thoại với phụ huynh và sinh viên chương trình Y khoa Việt- Đức là đúng.