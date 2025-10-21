Chương trình đào tạo y khoa đạt chuẩn châu Âu giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức) vừa bị phía Đức chấm dứt hợp tác sau 12 năm triển khai.

Quyết định của Đại học Johannes Gutenberg Mainz xuất phát từ thay đổi trong quy định tổ chức kỳ thi quốc gia y khoa (IMPP) và chính sách hợp tác quốc tế của các đại học công lập Đức.

Chương trình Y Việt - Đức bắt đầu từ năm 2013, nhằm đào tạo bác sĩ theo chuẩn Đức với thời gian học 6 năm 3 tháng, trong đó 5 năm tại Việt Nam và 1 năm 3 tháng thực hành tại các bệnh viện Đức.

Đến nay đã có hàng trăm sinh viên đã và đang theo học chương trình này.

Sinh viên chương trình Y Việt - Đức tốt nghiệp: Ảnh: Tư liệu Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chương trình Y Việt - Đức có học phí lên tới cả trăm triệu đồng mỗi năm. Theo thông báo về học phí và các khoản lệ phí đào tạo hệ đại học 2025-2026, học phí của chương trình là 115 triệu đồng/kỳ, tương đương 230 triệu đồng/năm. Năm 2024, học phí là 229,9 triệu đồng/năm. Mức phí này chưa bao gồm chi phí ăn ở, di chuyển và các khoản phát sinh khác.

Chiều 22/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ đối thoại với sinh viên để trao đổi về lý do chấm dứt hợp tác đào tạo, phương án học tập cho sinh viên các khóa đang theo học, phương án tài chính và việc xử lý học phí đã nộp, kế hoạch đào tạo, công nhận kết quả học tập và các hỗ trợ trong giai đoạn chuyển đổi.