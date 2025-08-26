Ngày 16/8/2025, gần 1.200 người dân đã được thăm khám tại xã Nhơn Hội, vùng đất biên giới chỉ cách Campuchia một con sông. Với 30 y bác sĩ cùng máy siêu âm, điện tim, đo huyết áp, test đường huyết…, đoàn đã thực hiện hơn 300 test đường huyết (nhiều ca ở ngưỡng đái tháo đường), hơn 100 ca siêu âm và gần 80 ca điện tim.

Bệnh tật đè nặng người già, len lỏi cả vào giới trẻ

Trong số 1.200 người dân được đoàn khám bệnh, có vợ ông Huỳnh Hữu Phước, năm nay 55 tuổi. Sau đột quỵ và 4 lần mổ thận vì ứ mủ, bệnh tình của bà không bớt nặng nề. Thu nhập bấp bênh vài chục nghìn mỗi ngày, ông chỉ biết tự thay băng cho bà tại nhà bằng gạc cũ khiến nguy cơ nhiễm trùng huyết cận kề. Đoàn y bác sĩ đã kiên trì hướng dẫn ông đưa bà lên tuyến tỉnh để súc rửa, thay băng, đồng thời để lại số điện thoại để ông có thể gọi khi cần.

Vợ chồng ông Phước sau khi bà mổ thận 4 lần

Những phận đời cụ thể chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh sức khỏe cộng đồng ở Nhơn Hội. Nhìn vào toàn cảnh, các bác sĩ càng lo ngại hơn: bệnh tật không chỉ đè nặng lên người già, mà còn len lỏi cả vào lớp trẻ.

Tăng huyết áp, tiểu đường xuất hiện ngay ở lứa tuổi 20 - 40, nhiều trường hợp rơi vào tình trạng “3 không”: không biết mình mắc bệnh, không thuốc men và không theo dõi. Thói quen ăn mặn - mắm cá, cá khô hiện diện trong hầu hết bữa cơm được xác định là một nguyên nhân quan trọng. Vì vậy, chuyện thanh niên có huyết áp 190/110 mmHg không còn hiếm. Nguy hiểm hơn, có bệnh nhân từng đột quỵ nhưng vẫn sống chung với huyết áp gần 200 mmHg, hay tiểu đường đã đến giai đoạn cần tiêm insulin nhưng vẫn cố duy trì thuốc uống.

Không dừng lại ở đó, thiếu thốn dinh dưỡng, cuộc sống lam lũ với công việc nặng nhọc và điều kiện kinh tế eo hẹp còn kéo theo nhiều hệ lụy: bệnh khớp, loãng xương, trào ngược dạ dày… Trẻ em thì gánh nặng suy dinh dưỡng, thiếu máu, sâu răng, thậm chí chưa từng được xổ giun. Nhờ siêu âm và các cận lâm sàng, nhiều bệnh lý tiềm ẩn như gan nhiễm mỡ, sỏi mật, u xơ tử cung hay u xơ tiền liệt tuyến… mới được phát hiện rõ ràng hơn.

30 y bác sĩ cùng hội tụ, mang nhịp đập của tri thức và trái tim đến với vùng biên

DHG Pharma đến An Giang: Từ viên thuốc nhỏ đến sứ mệnh cộng đồng

Các bác sĩ trong đoàn mong mỏi, việc truyền thông chăm sóc sức khỏe sẽ được thực hiện tốt hơn, lan tỏa rộng hơn và dễ hiểu hơn để bà con không còn bỡ ngỡ trước những kiến thức y tế thông thường. Thực tế, trong hơn 1.000 ca được thăm khám, không ít người lạm dụng toa thuốc cũ, mượn toa của hàng xóm, hoặc chỉ tìm đến bác sĩ khi mệt lả vì huyết áp, tiểu đường tăng vọt.

20 phần quà được DHG Pharma trao tận tay, tiếp thêm động lực cho các hộ khó khăn tại xã Nhơn Hội

Ngoài khám và phát thuốc, DHG Pharma còn trao 20 phần quà cho hộ khó khăn, 200 tập vở và quần áo cho Trường mẫu giáo Quốc Thái; Ban tổ chức chuẩn bị 700 phần quà người lớn, 300 phần cho trẻ em, cùng 500 phần bánh và sữa cho người dân đo đường huyết.

Đồng hành cùng nhiều chuyến chăm sóc cộng đồng từ Nam ra Bắc, DHG Pharma để lại ấn tượng sâu sắc bởi sự chỉn chu và chuyên nghiệp. Hơn 50 loại thuốc được chuẩn bị dựa trên khảo sát bệnh lý vùng sâu vùng xa, có đội ngũ dược sĩ đi cùng để đảm bảo bác sĩ kê đơn gì cũng có sẵn. Các bác sĩ nhìn nhận, phía sau sự chu toàn ấy là tinh thần trách nhiệm và sự chân thành - để mỗi viên thuốc trao đi không chỉ là điều trị bệnh, mà còn gửi gắm niềm tin cho bà con.

Hơn 50 loại thuốc từ DHG Pharma, tiếp sức hành trình chăm sóc sức khỏe vùng biên

Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Giám đốc Hoạt động Tiếp thị DHG Pharma nhấn mạnh: mang thuốc tốt nhất đến mọi vùng miền, từ hải đảo xa xôi đến biên giới, là sứ mệnh của DHG Pharma chứ không đơn thuần là kinh doanh. DHG Pharma hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu nhà máy đạt chuẩn kép EU-GMP và Japan GMP - minh chứng không chỉ cho chất lượng sản phẩm, mà còn cho cái tâm của người làm nghề, luôn mong muốn đem lại cuộc sống khỏe đẹp hơn cho cộng đồng.

Từ phía địa phương, ông Huỳnh Tiến Sĩ - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Nhơn Hội cho biết: “Đây là đoàn y tế đầu tiên đến với xã mới sáp nhập, vì thế sự hiện diện của đoàn không chỉ mang đến dịch vụ y tế, mà còn gieo thêm niềm tin và sự gắn kết cho người dân vùng biên”.

Lời tri ân từ chính quyền xã Nhơn Hội (An Giang) gửi đến đoàn y bác sĩ thiện nguyện

Hành trình tại Nhơn Hội khép lại, nhưng mở ra những cơ hội mới. Từ lời dặn dò của bác sĩ, từ viên thuốc được trao đi, hy vọng rằng bà con sẽ từng bước thay đổi lối sống, để bệnh tật không còn là gánh nặng, và vùng biên có thể vững vàng hơn trên hành trình sống khỏe.

Lệ Thanh