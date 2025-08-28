Trong khi các mẫu xe sang của Mercedes-Benz, BMW hay Land Rover sau vài tháng sử dụng đã mất giá lên tới hàng tỷ đồng, một số mẫu xe sang “lướt” tới từ hai thương hiệu Toyota và Lexus thậm chí tăng giá sau khi lên sàn xe cũ. Đa phần những mẫu xe này được đưa về Việt Nam với số lượng khá ít, đồng thời chủ xe phải chờ thời gian rất lâu để đặt mua xe.

Ảnh: Trần Tuân

Đơn cử như chiếc Lexus LM 500h gần đây được chào bán trên thị trường xe cũ. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, chiếc xe thuộc đời 2025, mới sử dụng khoảng 1 tháng và bảng đồng hồ công-tơ-mét hiển thị ở mức 2.344 km. Người bán chia sẻ thêm, 2 năm là thời gian mà chủ cũ chiếc MPV hạng sang phải chờ để được nhận xe.

Ảnh: Trần Tuân

Mức giá người bán đưa ra là 9,299 tỷ đồng, cao hơn 1,1 tỷ so với mức giá xe mới. Theo công bố của đại lý chính hãng, Lexus LM 500h 2025 bản 6 chỗ có giá khởi điểm từ 7,29 tỷ đồng. Tính thêm phí trước bạ, giá lăn bánh của xe khi mang biển số Hà Nội ở mức gần 8,2 tỷ đồng. Chưa rõ chủ cũ của xe phải bỏ thêm chi phí nào khác để được nhận xe sớm hay không, song mức giá trên khiến nhiều người bất ngờ.

Ảnh: Trần Tuân

Thực tế, đây là chiếc LM 500h đời 2025 duy nhất trên thị trường xe cũ. Một vài xe còn lại thuộc đời 2024 cũng có giá lên tới 9 tỷ đồng. Việc số lượng xe quá ít trên thị trường xe cũ cùng lượng xe mới chính hãng giới hạn khiến giá bán mẫu MPV này bị tăng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu của những đại gia không muốn chờ đợi đặt xe.

Ảnh: Trần Tuân

Chiếc Lexus LM 500h bản 6 chỗ về cơ bản thiết kế không khác phiên bản 4 chỗ về ngoại thất, chỉ khác cấu hình số chỗ ngồi trong nội thất. Chiếc xe đang rao bán có ngoại thất màu đen, đi kèm bộ mâm đa chấu kích thước 19 inch. Mọi chi tiết trên xe còn rất mới do vừa lăn bánh 1 tháng.

Ảnh: Trần Tuân

Nội thất xe sử dụng tông màu đen chủ đạo giống ngoại thất, ốp gỗ tự nhiên màu nâu cùng họa tiết Yabane trên táp-lô và cụm điều khiển trung tâm giúp tăng sự sang trọng. Một số trang bị tiêu chuẩn của xe có thể kể đến như màn hình trung tâm 14 inch, sạc không dây, hệ thống âm thanh Mark Levinson 21 loa,…

Ảnh: Trần Tuân

Nếu như bản 4 chỗ có vách ngăn tạo sự riêng tư, bản 6 chỗ đã lược bỏ chi tiết này nhằm tối ưu không gian cho hàng ghế thứ hai. Hàng ghế này vẫn đầy đủ các tiện nghi như chỉnh điện 8 hướng kèm chế độ làm mát/sưởi/massage, cửa sổ trời riêng biệt cho mỗi ghế, màn hình 14 inch gắn trên trần xe dùng cho giải trí,…

Ảnh: Trần Tuân

Lexus LM 500h 2025 sử dụng động cơ gồm một động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.4L, kết hợp cùng 2 mô-tơ điện cho ra công suất tối đa 363 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm. Xe dùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cùng hộp số tự động 6 cấp. Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h của xe chỉ tốn 6,9 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở mức 185 km/h.

Ảnh: Trần Tuân

Không riêng Lexus LM bị “đội giá”, mẫu Lexus LX 600 từng có giá bán lên tới 14 tỷ đồng, đắt hơn giá niêm yết chính hãng khoảng 4 tỷ đồng do nhiều khách hàng có nhu cầu nhận xe sớm. Vì vậy, giá xe đã qua sử dụng cũng cao hơn giá xe niêm yết khá nhiều.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!