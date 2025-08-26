Bên cạnh Mercedes-Benz, BMW cũng là mẫu xe sang được không tí đại gia Việt ưa chuộng, một phần do giá bán, thiết kế và cảm giác lái tốt. Nhờ đó, các mẫu xe tới từ hãng xe này cũng được nhiều chủ xe nâng cấp với đa dạng tùy biến, trang bị khác nhau để tạo sự khác biệt so với số đông.

Mới đây, chủ nhân chiếc BMW X3 đã mạnh tay chi một số tiền không nhỏ để nâng cấp chiếc xe sang của mình. Chia sẻ với báo VietNamNet, anh Nguyễn Xuân Phú – đại diện đơn vị độ xe – cho biết, gói độ trên chiếc X3 này trị giá hơn 200 triệu đồng, trong đó các phần nâng cấp chủ yếu tập trung vào ngoại thất.

Tại thời điểm mua mới, chiếc BMW X3 facelift (LCI) này thuộc phiên bản sDrive20i tiêu chuẩn, có giá lăn bánh gần 2 tỷ đồng (giá niêm yết 1,799 tỷ đồng). Số tiền nâng cấp thậm chí lớn hơn tiền lệ phí trước bạ mà chủ xe phải đóng và ngang ngửa một chiếc xe phổ thông hạng B đời 2015-2019 như Toyota Vios hay Hyundai Accent.

X3 sDrive20i tiêu chuẩn (bên trái) và X3 sau khi nâng cấp M Performance (bên phải).

So với phiên bản thường, diện mạo chiếc xe khác biệt hoàn toàn nhờ bộ bodykit mới của BMW X3 M - phiên bản hiệu năng cao của mẫu X3 và chưa từng bán tại Việt Nam. Thực tế, mẫu X3 M nếu nhập khẩu về nước ta có giá khá cao khi lên tới hơn 4,6 tỷ đồng. Do đó, nhiều người chọn cách nâng cấp bodykit để tiết kiệm chi phí.

Cản trước thay đổi nhiều nhất, với hai hốc gió góc cạnh vuốt dài hai bên kèm bộ ốp sơn màu đen bóng. Chính giữa chia thành ba khoang, gồm hốc gió lớn chính giữa cùng hai hốc gió giả hai bên. So với bộ bodykit M Sport trên các mẫu X3 bán tại nước, bản M có bodykit gân guốc, hầm hố hơn.

Lưới tản nhiệt sơn màu bạc đã đổi sang màu đen, bổ sung thêm logo bản “M”. Sườn xe có thêm tấm ốp giả khe gió cùng dòng “X3 M” giống với

Đuôi xe thay đổi nhẹ nhưng không kém phần thể thao, trong đó cản sau làm mới hoàn toàn. Nguyên bản, chiếc X3 không có khe gió hai bên và ốp cản sau sơn màu bạc liền khối. Sau khi nâng cấp, ngoài khe gió và ốp cản sau sơn đen có khe gió giả, hệ thống ống xả cũng đơn cũng được đổi sang ống xả kép giúp tăng vẻ thể thao.

Một trong những món đồ đắt tiền không kém được nâng cấp trên chiếc BMW X3 này là bộ mâm M Performance 5 chấu kép, phay sáng bề mặt và mang kích thước 20 inch. So với bộ mâm “zin” 18 inch sơn màu bạc, “dàn chân” mới làm chiếc SUV hạng sang bớt đi sự đơn điệu. Bên trong cũng độ thêm đĩa phanh và cùm phanh của M Performance.

Nội thất xe sử dụng tông màu nâu kết hợp đen. Trần xe đã được bọc lại bằng loại da lộn màu đen, thay cho lớp bọc bằng nỉ màu be sáng hoặc màu tối như ban đầu. Các trang bị tiêu chuẩn trên xe bao gồm điều hòa tự động 3 vùng độc lập, đèn viền nội thất, màn hình trung tâm 10,25 inch, bảng đồng hồ 5,1 inch, hệ thống âm thanh HiFi 12 loa,…

BMW X3 20i sDrive được trang bị động cơ I4 tăng áp kép, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Xe dùng hệ dẫn động cầu sau cùng hộp số tự động 8 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp, đô thị và cao tốc của xe lần lượt là 9, 11, 7 lít/100 km.

