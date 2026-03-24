Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Lauren Manaker là tác giả của 3 cuốn sách và chuyên viết về sức khỏe phụ nữ, lối sống. Mới đây, bà đã chia sẻ về trải nghiệm của mình khi ăn chuối một tuần trên trang Prevention:

Là chuyên gia dinh dưỡng, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của chế độ ăn cân bằng, trong đó trái cây cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết. Tuy vậy, đôi khi tôi vẫn không ăn đủ lượng trái cây như khuyến nghị. Vì thế, tôi quyết định thử một thử thách nhỏ: ăn một quả chuối mỗi ngày trong một tuần.

Chuối là loại trái cây quen thuộc, tiện lợi và dễ mang theo. Vị ngọt tự nhiên khiến chuối trở thành món ăn vặt lành mạnh.

Nếu sức khỏe bình thường, bạn có thể ăn chuối hằng ngày. Ảnh: Ban Mai

Chuối vẫn có trong thực đơn của tôi nhưng không phải ngày nào cũng ăn. Vì vậy, tôi khá tò mò liệu việc ăn chuối mỗi ngày có mang lại thay đổi rõ rệt nào cho cơ thể hay không. Việc này thực sự rất dễ thực hiện, một phần vì chuối không cần bảo quản trong tủ lạnh. Khi ra khỏi nhà, tôi thường cầm theo một quả để phòng khi đói.

Sau vài ngày, tôi bắt đầu nhận thấy một số thay đổi dễ chịu. Mức năng lượng của tôi ổn định hơn, đặc biệt vào giữa buổi sáng. Chuối mang lại cảm giác tỉnh táo vừa phải mà không gây bồn chồn hay tụt năng lượng đột ngột như một số món ăn ngọt khác. Tôi cảm thấy no lâu hơn và ít bị cám dỗ bởi những lựa chọn kém lành mạnh.

Hệ tiêu hóa của tôi cũng hoạt động trơn tru hơn. Sự thay đổi không quá rõ rệt nhưng vẫn tích cực: tôi ít bị đầy bụng và việc đi tiêu đều đặn. Ngoài ra, ăn chuối mỗi ngày dường như giảm cơn thèm đồ ngọt vào buổi chiều. Đó là một thay đổi nhỏ nhưng khiến tôi cảm thấy khá dễ chịu.

Lợi ích sức khỏe của chuối

Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 105 calo, 27g carbohydrate, 3g chất xơ, 14g đường, 1g protein và 0,3g chất béo. Chuối giàu kali - khoáng chất quan trọng duy trì huyết áp ổn định, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm tình trạng chuột rút hoặc mệt mỏi sau khi vận động.

Chất xơ trong chuối hỗ trợ tiêu hóa và nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Chuối còn là nguồn vitamin B6 dồi dào, hỗ trợ hoạt động của não bộ và sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến tâm trạng.

Dù chuối giàu dinh dưỡng, bạn cũng không nên ăn quá nhiều để tránh cho cơ thể hấp thụ quá mức kali. Dù hiếm gặp, tình trạng tăng kali máu có thể gây rối loạn nhịp tim nếu thận không xử lý được lượng kali dư thừa.

Đối với hầu hết mọi người, ăn một đến hai quả chuối mỗi ngày là an toàn. Chuối chứa carbohydrate và đường tự nhiên, vì vậy những người cần theo dõi đường huyết nên chú ý khẩu phần.

Ngoài ra, một chế độ ăn cân bằng với nhiều loại trái cây khác nhau vẫn là yếu tố quan trọng để đảm bảo cơ thể nhận được đầy đủ các dưỡng chất cần thiết.