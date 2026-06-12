Vào mùa nóng, tôi thấy mặt nhiều mụn và hay đi tiểu buốt. Xin bác sĩ tư vấn dùng thực phẩm nào giúp bảo vệ gan và thận trong mùa này hay không? Tôi xin cảm ơn! (Võ Thị Minh - Bình Trị Đông, TPHCM).

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Thị Tố Hi - chuyên gia dinh dưỡng tại TPHCM tư vấn:

Nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến giấc ngủ và chế độ dinh dưỡng, khiến cơ thể, đặc biệt là gan và thận, phải hoạt động nhiều hơn để duy trì chức năng chuyển hóa và thải trừ độc chất. Mọi người cũng có nhu cầu sử dụng các thực phẩm, đồ uống có tác dụng giải nhiệt tăng cao.

Tuy nhiên, nếu lựa chọn không phù hợp, đặc biệt là các loại đồ uống nhiều đường, cơ thể sẽ đối mặt với nguy cơ tăng đường huyết nhanh và gia tăng gánh nặng chuyển hóa cho hệ tim mạch.

Để vừa làm mát cơ thể vừa bảo vệ sức khỏe, chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên các thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp đến trung bình, giàu chất xơ như rau xanh và các loại trái cây ít ngọt như ổi, táo, bưởi, thanh long. Chất xơ làm chậm quá trình hấp thu glucose, từ đó ổn định đường huyết.

Trái cây có lượng đường thấp giúp thanh nhiệt. Ảnh: Hoa Linh.

Bên cạnh đó, bạn hạn chế các loại đồ uống chứa nhiều đường tự do như nước ngọt, trà sữa hay nước ép đóng chai. Nước lọc là lựa chọn tốt nhất.

4 nhóm thực phẩm có lợi trong mùa hè

- Rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ: Các loại rau như rau dền, cải xanh, bầu, bí, mướp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường nhu động ruột và giảm áp lực chuyển hóa cho cơ thể. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn cần kiểm soát lượng kali trong khẩu phần theo hướng dẫn của bác sĩ.

- Trái cây giàu nước, ít đường: Dưa hấu, bưởi, cam, thanh long là những lựa chọn phù hợp trong mùa hè nhờ hàm lượng nước cao, bổ sung nước và điện giải, đồng thời hỗ trợ chức năng thận. Người bệnh đái tháo đường cần chú ý kiểm soát khẩu phần để tránh tăng đường huyết.

- Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: Cà chua, cà rốt, củ dền và các loại đậu chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, có tác dụng giảm stress oxy hóa là yếu tố được cho là liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch và nhiều rối loạn chuyển hóa khác.

- Thực phẩm dễ tiêu, giàu nước: Các món canh, súp hoặc cháo loãng giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn trong điều kiện thời tiết nóng bức. Nhóm thực phẩm này cũng góp phần bổ sung nước, giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và tạo cảm giác dễ chịu trong những ngày hè oi bức.

Lưu ý, khi ăn trái cây, bạn nên kết hợp với nguồn đạm hoặc chất béo lành mạnh như sữa chua không đường hoặc các loại hạt để làm chậm quá trình hấp thu đường. Bạn không nên nghĩ rằng ăn càng nhiều trái cây càng tốt, bởi đường tự nhiên trong trái cây (fructose) nếu tiêu thụ quá mức vẫn có thể góp phần gây rối loạn chuyển hóa.

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