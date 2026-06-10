Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức N. (SN 1987, trú xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra, khoảng 18h40 ngày 27/9/2025, tại Km76+400 quốc lộ 1, đoạn qua xã Cai Kinh, anh N. đi bộ qua đường và xảy ra va chạm với xe máy do chị Lăng Thị H. (SN 1985, trú xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Anh N. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Vụ tai nạn khiến chị H. bị tổn thương cơ thể 65%, anh N. bị tổn thương 70%. Chiếc xe máy hư hỏng, thiệt hại khoảng 4 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, anh N. đi bộ sang đường tại khu vực không có đèn tín hiệu, vạch qua đường, cầu vượt hoặc hầm dành cho người đi bộ. Khi sang đường, anh N. không thực hiện tín hiệu báo hiệu theo quy định, vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Theo cơ quan chức năng, đây là vụ án có tính chất đặc biệt khi người bị khởi tố không phải người điều khiển phương tiện giao thông mà là người đi bộ tham gia giao thông, có hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng..

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