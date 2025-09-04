Thấy có dấu hiệu lạ, nữ bệnh nhân đi viện, điều trị suốt 3 ngày không khỏi, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). Lúc này, bà đã co cứng toàn thân liên tục, tăng tiết đờm dãi nhiều, nguy cơ suy hô hấp. Vết thương cẳng tay đóng vảy, bên dưới có dịch mủ trắng.

Bác sĩ Khoa Hồi sức truyền nhiễm chẩn đoán bệnh nhân bị uốn ván toàn thể, giai đoạn toàn phát, chỉ định điều trị tích cực bằng thở máy, seduxen liều cao, kháng sinh, nuôi dưỡng tích cực, dự phòng loét và bội nhiễm.

Tới ngày 4/9, sau hơn 3 tuần điều trị toàn diện, người bệnh giảm được liều seduxen, tự thở, chuyển điều trị tiếp theo tuyến.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Sỹ Thấu, Khoa Hồi sức truyền nhiễm, cho biết uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính và nguy hiểm đến tính mạng do nhiễm trực khuẩn Clostridium tetani; độc tố hướng thần kinh của vi khuẩn gây co cứng các cơ, đặc biệt là cơ hàm, cơ mặt, cơ gáy. Sau đó, độc tố có thể lan ra các cơ toàn thân và kèm theo co giật toàn thân, gây biến chứng suy hô hấp, ngừng tuần hoàn.

Nha bào uốn ván tồn tại lâu ngày trong đất cát, bụi bẩn, phân người hoặc súc vật, sau đó xâm nhập vào cơ thể người qua các vết thương hở.

"Khi bị vết thương hở có nguy cơ nhiễm khuẩn, người bệnh nên sơ cứu đúng cách tại nhà hoặc cơ sở y tế để dự phòng bệnh uốn ván", bác sĩ Thấu khuyến cáo.

Ngoài ra, bệnh uốn ván có thời gian ủ bệnh rất đa dạng, từ vài ngày đến vài tuần. Trong quá trình theo dõi sau khi bị vết thương, nếu xuất hiện triệu chứng điển hình của bệnh như cứng hàm liên tục, tăng dần, gây khó nói, khó nuốt, xu hướng co cứng lan dần ra các cơ khác thì người bệnh nên đến cơ sở y tế để khám bệnh.

Để dự phòng chủ động bệnh uốn ván, bác sĩ khuyên người dân nên tiêm vắc xin. Những trường hợp đã hoàn thành phác đồ tiêm vắc xin phòng uốn ván, nên tiêm nhắc lại sau 5-10 năm để tăng cường đáp ứng miễn dịch đặc hiệu. Đặc biệt, uốn ván là một trong số những bệnh truyền nhiễm không để lại miễn dịch bảo vệ sau khi nhiễm. Do đó, kể cả người bệnh hồi phục sau khi bị uốn ván cũng cần tiêm vắc xin phòng bệnh để tránh tái nhiễm.