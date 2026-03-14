Đại diện Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang) cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp nguy kịch do khối u vùng hạ họng chèn ép gây tắc đường thở cấp tính.

Bệnh nhân là ông D.V.L. (52 tuổi). Trước đó, ông có tiền sử ung thư hạ họng và đã được phẫu thuật điều trị. Sau một thời gian sức khỏe ổn định, gần đây người bệnh bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường như nuốt vướng, khó thở tăng dần kèm theo thở rít.

Người bệnh đến viện khám, kết quả chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện khối u ung thư hạ họng tái phát với kích thước lớn, chèn ép mạnh vào đường thở, tiềm ẩn nguy cơ bít tắc đường thở bất cứ lúc nào.

Bệnh nhân được mở khí quản cấp. Ảnh: BVCC

Trong khi bác sĩ đang tư vấn về tình trạng bệnh và phương án xử trí, tình trạng khó thở của bệnh nhân bất ngờ tiến triển nhanh chóng. Người bệnh không đáp ứng với điều trị nội khoa, rơi vào suy hô hấp nặng, rối loạn ý thức và nhanh chóng hôn mê. Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ ngừng tim và tử vong.

Trước tình huống cực kỳ nguy kịch, ê-kíp bác sĩ lập tức quyết định thực hiện mở khí quản cấp cứu để giải phóng đường thở.

Ca can thiệp gặp nhiều khó khăn do vùng cổ của bệnh nhân có sẹo mổ cũ co kéo, khối u xâm lấn phức tạp làm thay đổi cấu trúc giải phẫu vùng cổ. Đường thở của bệnh nhân gần như bị bít tắc hoàn toàn, khiến việc tiếp cận và thao tác trở nên đặc biệt thách thức.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm chuyên môn cùng sự phối hợp khẩn trương của toàn bộ ê-kíp, các bác sĩ đã mở khí quản thành công và đặt ống vào khí quản, nhanh chóng tái lập đường thở cho bệnh nhân.

Ngay sau can thiệp, các chỉ số sinh tồn của người bệnh dần ổn định. Hiện, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tại bệnh viện.