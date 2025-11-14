Ông Võ T. L. hỏi: "Tôi công tác tại một cơ quan thuộc Thành ủy (đơn vị sự nghiệp công lập) với vị trí việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, được tuyển dụng vào viên chức từ năm 2022. Sau khi tỉnh sáp nhập, tôi được điều động về công tác tại đơn vị mới, cách nhà khoảng 120km cả đi và về.

Hiện nay, do gia đình có hai con nhỏ và được biết một số xã đang thiếu công chức phụ trách công nghệ thông tin, tôi mong muốn được chuyển về công tác tại xã cho gần nhà. Tuy nhiên, tôi được biết theo quy định hiện hành, viên chức phải có đủ 5 năm công tác mới được xét chuyển sang công chức. Tôi đề nghị được hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ vướng mắc này".

Bộ Nội vụ cho biết, điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định số 170/2025 của Chính phủ nêu quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có quy định đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức đối với viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Như vậy, trường hợp viên chức chưa có đủ 5 năm công tác trở lên ở vị trí việc làm viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập thì chưa đủ điều kiện để được tiếp nhận vào làm công chức.

Do đó, trường hợp này cần tiếp tục công tác đủ thời gian theo quy định trước khi được xem xét chuyển sang công chức, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian công tác để tiếp nhận vào làm công chức là thời gian làm viên chức (không kể thời gian tập sự).