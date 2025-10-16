Câu chuyện tuyển dụng, sử dụng viên chức được các chuyên gia quan tâm nêu ý kiến tại hội thảo góp ý dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) do Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam tổ chức vào ngày 16/10.

Đổi mới tuyển dụng, lấy vị trí việc làm làm trung tâm

Ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết, dự thảo lần này tập trung đổi mới phương thức tuyển dụng và xây dựng đội ngũ theo vị trí việc làm, lấy vị trí việc làm làm trung tâm.

Theo ông Long, dự luật dự kiến quản lý theo ba nhóm vị trí trong đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Lãnh đạo quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ; không còn chuyên môn nghiệp vụ dùng chung và chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành. Trong một đơn vị sự nghiệp có thể có nhiều vị trí và chức danh nghề nghiệp khác nhau.

Ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ)

Về thẩm quyền tuyển dụng, dự thảo luật quy định giao thẩm quyền cho cấp tỉnh phân cấp trực tiếp cho cấp xã hoặc cho đơn vị sự nghiệp công lập.

“Thực tế hiện nay còn độ vênh giữa thẩm quyền tuyển dụng và thẩm quyền sử dụng viên chức. Lần sửa đổi này nhằm khắc phục điều đó”, ông Long nói.

Ông cho biết, một trong những lý do sửa luật lần này là để bảo đảm sử dụng viên chức theo đúng tinh thần Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Luật hiện hành cho phép viên chức hoạt động nghề nghiệp khác nếu không trái quy định, nhưng chưa xác định rõ quyền, trách nhiệm và thẩm quyền trong việc thành lập hay điều hành doanh nghiệp. Vì vậy, dự luật lần này tiếp cận theo hướng không cấm, nhưng phải tuân theo pháp luật chuyên ngành.

Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nhấn mạnh: Việc sửa đổi toàn diện Luật Viên chức là rất cần thiết để khơi thông các ‘điểm nghẽn’ hiện nay.

Trong đó, cần đổi mới tư duy về tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện mạnh mẽ phân quyền, phân cấp; đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thu hút và trọng dụng người có tài năng...

Ông cho rằng phải thay đổi tư duy theo hướng quản lý viên chức theo vị trí việc làm và quản trị theo kết quả đầu ra. “Nói cách khác, viên chức thì quản lý, tổ chức thì quản trị", ông Tuấn nhấn mạnh.

Về phương thức tuyển dụng, ông cho rằng chỉ nên có hai hình thức là thi tuyển và xét tuyển; không cần thêm hình thức tiếp nhận, thuyên chuyển như trong dự thảo. Bởi tiếp nhận, thuyên chuyển thực chất cũng là hình thức xét tuyển vì cũng phải xem xét hồ sơ, lý lịch, quá trình công tác, kinh nghiệm.

Bà Hoàng Thị Ngân, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính Nhà nước và Công vụ (Văn phòng Chính phủ) cho rằng cần đặc biệt chú trọng đến tính minh bạch trong quản lý và tuyển dụng viên chức.

"Muốn tránh lạm dụng thì phải minh bạch, mà minh bạch trước tiên là minh bạch đối tượng viên chức, minh bạch đối tượng được tuyển dụng và minh bạch bản thân chủ thể tuyển dụng", bà Ngân nhấn mạnh.

Bà đề nghị làm rõ “tiếp nhận” là một hình thức của xét tuyển, không phải quy định như dự thảo là “ngoài ra có thêm cơ chế tiếp nhận”. Như vậy để tránh cách hiểu mơ hồ hay lạm dụng.

'Tôi phải ký hợp đồng dạy ngoài giờ vì đồng lương quá thấp'

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự – hành chính (Bộ Tư pháp) bày tỏ lo ngại về quy định viên chức được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục ngoài công lập.

“Viên chức là người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, cung cấp dịch vụ công ích. Họ phải có mặt thường xuyên để đáp ứng yêu cầu của người dân. Tôi e ngại quy định này ‘hơi rộng rãi’. Người thiệt hại nhiều nhất sẽ là người dân được hưởng dịch vụ công”, bà Thoa nói.

Bà dẫn ví dụ: “Nếu bác sĩ ở bệnh viện công vừa khám bệnh, vừa điều hành cơ sở tư nhân của mình, sẽ dẫn đến tình trạng khám qua loa để chuyển bệnh nhân ra ngoài khám tư. Đây là vấn đề mà nhiều nước đã rất lo, Việt Nam càng phải lo”.

Theo bà, luật cần phân định rõ lĩnh vực nào viên chức được làm thêm, đặc biệt trong các dịch vụ công thiết yếu như y tế, giáo dục, tránh tạo “cơ hội cho tham nhũng và vi phạm pháp luật”.

Ông Phạm Tuấn Khải, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ)

Ông Phạm Tuấn Khải, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ) nhận định: “Quan trọng nhất vẫn là chế độ, chính sách. Tiền lương như hiện nay thì có sửa luật mãi cũng thế thôi. Vì cuộc sống, viên chức mới phải đi làm thêm".

Ông chia sẻ: “Như tôi ngày xưa, là công chức vẫn phải ký hợp đồng dạy ngoài giờ vì đồng lương quá thấp”.

Theo ông Khải, dự thảo cần làm rõ khái niệm vị trí việc làm - không chỉ là mô tả kỹ thuật mà phải gắn với tính chất nghề nghiệp và kết quả đầu ra. “Vị trí việc làm phải đo đếm được bằng sản phẩm, để khi anh không đáp ứng được thì có thể thay thế”, ông nói.

Ông cũng cho rằng luật phải quy định rõ viên chức được làm gì, không được làm gì, quyền lợi và nghĩa vụ ra sao, và có cơ chế hợp đồng linh hoạt, không mặc định suốt đời.