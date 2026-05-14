Ông Nguyễn Vĩnh Phúc (Khánh Hòa) phản ánh Khoản 2 Điều 9 Thông tư 01/2025/TT-BYT quy định về chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT còn nhiều bất cập, chưa phù hợp thực tế.

Theo phản ánh, quy định hiện hành yêu cầu người bệnh phải có giấy chuyển viện giữa các cơ sở khám chữa bệnh trong nhiều trường hợp như: Từ tuyến ban đầu lên tuyến cơ bản, từ tuyến cơ bản lên tuyến chuyên sâu hoặc chuyển ngược về tuyến dưới để tiếp tục điều trị, theo dõi...

Ông Phúc cho rằng quy định này hạn chế quyền lựa chọn nơi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT. Đặc biệt, trong cùng một địa phương như Nha Trang, việc phải xin giấy chuyển viện giữa các bệnh viện là chưa hợp lý.

Trong những năm gần đây, người dân khám chữa bảo hiểm y tế đã có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn một số vướng mắc.

Người dân kiến nghị Bộ Y tế xem xét sửa đổi quy định về chuyển tuyến BHYT theo hướng thuận tiện hơn, chỉ nên yêu cầu giấy chuyển viện khi chuyển lên bệnh viện vùng hoặc bệnh viện Trung ương còn bệnh viện ở tỉnh thì nên để người dân tự chọn cho phù hợp.

Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) Hoàng Trung Tuấn trả lời:

Quy định về giấy chuyển viện giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh nhằm bảo đảm thông tin về chuyên môn từ nơi chuyển đến nơi nhận được đầy đủ, giúp cơ sở tiếp nhận nắm bắt nhanh quá trình đã điều trị, chẩn đoán của cơ sở chuyển đi đối với bệnh nhân để có các chỉ định chuyên môn phù hợp.

Ngoài ra, quy định này cũng gắn với quyền lợi BHYT. Cụ thể, người bệnh được hưởng 100% mức hưởng chi phí khám chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản (bệnh viện tuyến tỉnh trước 1/1/2025) nếu đi đúng trình tự chuyển tuyến; trường hợp tự đi khám không đúng tuyến sẽ không được hưởng quyền lợi ngoại trú theo quy định.

Việc quy định như vậy để giảm và hạn chế quá tải tại một số bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bộ Y tế cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến về giấy chuyển viện để xây dựng văn bản hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh khi khám bệnh chữa bệnh nhưng phải bảo đảm về công tác chuyên môn cũng như giữ hệ thống khám bệnh chữa bệnh trên toàn quốc ổn định, tránh quá tải.