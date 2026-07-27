Tại cầu truyền hình Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường diễn ra tối 26/7 do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ban tổ chức đã trao lại nhiều kỷ vật và công bố kết luận xác định danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại chương trình Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường

Một trong những di vật được khai quật từ rãnh mộ chung tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) là hồ sơ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nguyên Trung đội phó thuộc đơn vị 962, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An. Ông hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại khu vực cầu Chữ Y.

Trước đó, gia đình liệt sĩ gặp khó khăn khi xác minh danh tính do sai lệch giấy tờ: giấy báo tử ghi tên Huỳnh Văn Quyên, còn bằng Tổ quốc ghi công lại ghi Huỳnh Văn Quên.

Tuy nhiên, tên trên bằng Tổ quốc ghi công trùng khớp với họ tên ghi trên mảnh giấy được tìm thấy cùng bộ hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng.

Di vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng được trao cho gia đình

Sau quá trình thẩm định và xác minh, Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo giấy báo tử mang tên Huỳnh Văn Quyên chính là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Vậy là, sau gần 60 năm, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chính thức được trả lại đúng tên tuổi và trở về với gia đình.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức trao lại cho thân nhân những di vật còn sót lại của liệt sĩ, gồm một cây bút bi, chiếc lược, chiếc ví và chai dầu gió.

Di vật được trao cho gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gồm cây bút bi, chiếc lược, chiếc ví và chai dầu gió

Ông Huỳnh Văn Nhỏ, em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, không giấu được xúc động khi nhận lại di vật.

"Anh trai tôi thoát ly gia đình, tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, đến nay đã 58 năm. Hôm nay nhìn lại hình bóng anh, trong niềm xúc động nghẹn ngào, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành" - ông Nhỏ chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Lệ - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên rơi nước mắt khi nhận lại di vật của chồng sau 58 năm chờ đợi

Chương trình cũng dành khoảnh khắc xúc động đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Lệ - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người đã chờ chồng hơn nửa thế kỷ. Do di chứng bệnh tai biến khiến việc đi lại và giao tiếp gặp nhiều khó khăn, bà Lệ chỉ có thể lặng lẽ gật đầu trong nước mắt khi nhận lại kỷ vật của chồng, khép lại hành trình 58 năm tìm kiếm người thân.

Hành trình xác minh danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên Cuối tháng 6, trong quá trình đào thăm dò tại khu vực nghi có mộ liệt sĩ gần nhà truyền thống công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chuyên môn phát hiện một hố đất có dấu hiệu bất thường, sâu 3m, rộng 3m, dài 10m. Sau khi rút nước và đào thủ công, đội tìm kiếm phát hiện 5 bộ hài cốt, trong đó 3 bộ còn tương đối nguyên vẹn. Trong đó, 1 bộ hài cốt được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhờ chiếc ví còn lưu giấy tờ tùy thân. Qua xác minh phiên hiệu đơn vị, Quân khu 7 xác định ông là chiến sĩ Tiểu đoàn 1, từng chiến đấu tại Long An. Chiều 6/7, sau khi thông tin tìm thân nhân được phát đi, gia đình ông Huỳnh Văn Mười (61 tuổi) trình báo UBND xã Vàm Cỏ, Tây Ninh về sự trùng khớp với liệt sĩ gia đình đang tìm kiếm. Sáng 7/7, ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ - người nhận là em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được Công an xã Vàm Cỏ đưa đi lấy mẫu ADN đối chứng. Việc xác minh trước đó gặp khó khăn do sai lệch giấy tờ: giấy báo tử ghi tên Huỳnh Văn Quyên, trong khi bằng Tổ quốc ghi công ghi Huỳnh Văn Quên. Tuy nhiên, sự trùng khớp được phát hiện khi tên trên bằng Tổ quốc ghi công khớp với mảnh giấy tìm thấy cùng hài cốt. Ngày 26/7, sau quá trình thẩm định, xác minh, Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo kết luận giấy báo tử mang tên Huỳnh Văn Quyên chính là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đồng thời trao trả di vật của liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng cho gia đình.