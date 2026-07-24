Tối 23/7, tại chương trình tọa đàm - cầu truyền hình Tìm lại tên anh, gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xúc động đón nhận bức chân dung phục dựng của ông sau gần 60 năm mòn mỏi chờ ngày trở về.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM (trái), và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, trao di ảnh phục dựng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho vợ ông là bà Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: NH

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại mặt trận Cầu Chữ Y. Suốt gần 60 năm qua, vì không còn lưu giữ được bất kỳ tấm ảnh nào của ông, gia đình chỉ có thể đặt bằng "Tổ quốc ghi công" trên bàn thờ để tưởng nhớ.

Tại chương trình, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đã trao tận tay gia đình bức chân dung phục dựng của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Khoảnh khắc người vợ đón nhận di ảnh của chồng sau gần 60 năm chờ đợi đã khiến nhiều người xúc động.

Bà Nguyễn Thị Lệ khóc nghẹn khi ôm di ảnh chồng. Ảnh: NH

Đón nhận di ảnh phục dựng của chồng, bà Nguyễn Thị Lệ - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - không giấu được xúc động. Suốt 58 năm qua, bà ở vậy, một lòng chờ người chồng đã ngã xuống trở về. Trước đó, khi biết di vật mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng, bà cùng gia đình nhiều lần đến thắp hương, ngóng đợi kết quả giám định ADN từng ngày.

Ngoài di ảnh, nhóm phục dựng còn trao tặng bà Lệ một bức ảnh đặc biệt, tái hiện khoảnh khắc liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ôm vợ vào lòng trong cuộc hội ngộ chưa từng diễn ra ngoài đời thực. Chiến tranh đã chia cắt họ khi tuổi đời còn rất trẻ. Gần sáu thập kỷ sau, cuộc đoàn viên muộn màng ấy được tái hiện bằng công nghệ và tấm lòng của những người thực hiện, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Bức ảnh tái hiện liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ôm vợ là bà Nguyễn Thị Lệ vào lòng. Ảnh: Team Lee

Chương trình "Tìm lại tên anh" được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin". Chương trình được truyền hình trực tiếp, kết nối các điểm cầu tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TPHCM), Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo, TPHCM), Nghĩa trang liệt sĩ Cao Lãnh (Đồng Tháp) và xã Phước Giang (Quảng Ngãi).

Tại điểm cầu Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được tái hiện qua quá trình nghiên cứu tư liệu, đối chiếu bản đồ quân sự, gặp gỡ nhân chứng, khảo sát thực địa và ứng dụng thiết bị dò tìm hiện đại. Dịp này, nhiều gia đình liệt sĩ cũng được trao những bức chân dung phục dựng của người thân do Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM phối hợp thực hiện, với sự đồng hành của nhóm TeamLee.