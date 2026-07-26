Sáng 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Ðài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự Lễ viếng có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ngoài ra còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng cả máu xương, anh dũng, kiên cường, chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tiếp đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội... đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong thư nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sự hy sinh và cống hiến của các thế hệ cha anh đã làm cho lịch sử dân tộc thêm vẻ vang, bồi đắp nên bản lĩnh, cốt cách và sức mạnh Việt Nam qua mọi thời đại.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác

Máu của các Anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc; tên tuổi các liệt sĩ có thể khắc trên bia mộ hoặc còn chưa viết thành tên, nhưng linh hồn, khí phách và uy danh của các liệt sĩ sẽ mãi mãi trường tồn cùng non sông Việt Nam, sống trong lòng nhân dân và tỏa sáng trong hành trình phát triển của đất nước.

Các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với nước mãi mãi là một phần máu thịt thiêng liêng, không thể tách rời của dân tộc và của sự nghiệp cách mạng. Tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam.

Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là lời hứa son sắt của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước; để những hy sinh, cống hiến của đồng chí, đồng bào mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.