Theo báo cáo công bố ngày 7/11 của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, trong tháng 10/2025 ước tính có tổng cộng 56.865 chiếc ô tô mới, bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này tăng tới 10,9% so với tháng 9 (với 51.295 chiếc).

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 10 ước đạt 39.900 chiếc, tăng 17,4% so với tháng 9 nhưng vẫn giảm nhẹ 2,9% so với tháng 10/2024. Đây là tháng có sản lượng xuất xưởng cao thứ hai trong năm 2025, chỉ sau tháng 6 (với hơn 43.000 chiếc).

Tổng cộng trong 10 tháng đầu năm, các nhà sản xuất ô tô trong nước xuất xưởng ước đạt 373.600 chiếc, tăng tới 42,2% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là con số rất cao, thể hiện nỗ lực của các nhà sản xuất ô tô trong nước trong 10 tháng vừa qua.

Tháng 10 vừa qua ghi nhận lượng xe mới sản xuất trong nước ở mức cao thứ 2 trong năm. Ảnh: Skoda

Với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, ước tính có 16.965 xe được nhập về Việt Nam trong tháng 10 vừa qua với tổng giá trị 431 triệu USD. Con số này giảm nhẹ 1,9% về lượng nhưng lại tăng 7,2% về giá trị so với tháng 9 (với 17.295 chiếc, trị giá 402 triệu USD).

Cộng dồn trong 10 tháng đầu năm 2025, ước tính đã có 172.012 chiếc ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam với giá trị ước đạt 3,8148 tỷ USD; tăng 20,5% về lượng và 31,0% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Điều này cho thấy, các nhà nhập khẩu ô tô đang chú trọng đưa về nước những mẫu xe có giá trị cao hơn trong thời gian gần đây, thay vì tập trung vào các dòng xe giá rẻ, giá trị thấp.

Các nhà nhập khẩu xe hơi tập trung nhiều hơn vào các dòng xe có giá trị cao, thay vì ô tô giá rẻ như trước. Ảnh: Hoàng Hiệp

Thị trường ô tô Việt Nam đã bước vào Quý 4 – thời gian cao điểm mua sắm cuối năm, cũng là thời kỳ chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh nhất từ trước đến nay.

Dù nhu cầu sắm xe Tết tăng, nguồn cung dồi dào và áp lực tồn kho lớn khiến các hãng buộc phải tung ưu đãi sâu để kích cầu. Giới chuyên môn nhận định, đây là “thời điểm vàng” để người tiêu dùng mua xe với mức giá hấp dẫn nhất.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!