Mercedes-AMG G 63 vốn là mẫu SUV hạng sang được nhiều đại gia Việt ưa chuộng, đặc biệt từ đời 2019 trở về đây. Trước đó, số lượng G 63 khá ít do giá bán và tiện nghi của mẫu xe này không thu hút các đại gia trong nước. Tuy nhiên, vẫn nhiều chủ xe G 63 đời 2019 về trước chọn cách nâng cấp nhằm tạo sự khác biệt so với số đông.

Chiếc Mercedes-AMG G 63 này là một trong số đó, khi được chủ xe chi tiền tỷ để nâng cấp cho xe. Diện mạo xe khiến nhiều người nhầm tưởng với phiên bản 4x4 chưa từng bán chính hãng ở nước ta. Ước tính, tổng chi phí nâng cấp cho chiếc SUV lên tới gần 1 tỷ đồng, trong khi giá trị xe chỉ ở mức 4 tỷ đồng trên thị trường xe cũ.

Đầu tiên, chiều cao chiếc xe đã nâng cao đáng kể nhờ bộ nâng gầm OME có giá hơn 2.000 USD (tương đương khoảng 53 triệu VNĐ). Để tăng sự ổn định cho chiếc G 63 khi vận hành, chủ xe đã đầu tư thêm bộ phuộc FOX trứ danh dành riêng cho dòng G-Class, có giá lên tới 3.500 USD (khoảng 93 triệu VNĐ).

Chưa dừng lại đó, hệ thống lái tiếp tục gia cố thêm hệ thống giảm chấn nhằm tăng sự êm ái khi di chuyển các cung đường xấu. Hệ thống này cũng tới từ hãng FOX, với giá bán 1.300 USD (khoảng 34 triệu VNĐ). Đặc biệt, hai thanh giằng dọc khá đắt đỏ khi tiêu tốn tới 4.800 USD của chủ xe (tương đương 127 triệu đồng). Tổng số tiền chi cho “dàn chân” của xe đã tốn 307 triệu đồng.

Về ngoại thất, chủ xe đã trang bị thêm bộ khung bảo vệ cản trước bằng inox sáng bóng, song đã đổi sang tông màu đen nhằm tăng sự hầm hố cho xe. Mặt ca-lăng quen thuộc của G 63 đời này giữ nguyên, đi kèm cụm đèn chiếu sáng dạng tròn nguyên bản và không nâng cấp lên loại đèn LED của G 63 thế hệ mới.

Để tăng vẻ mạnh mẽ cho xe, chủ nhân còn nâng cấp thêm gói độ Brabus với các chi tết như ốp nắp ca-pô, đèn nóc và đuôi gió làm bằng chất liệu carbon. Số tiền chi cho những món đồ này khá rẻ, chỉ tốn vỏn vẹn 60 triệu đồng.

Bốn chi tiết ốp vè của bốn bánh xe làm bằng sợi carbon không chỉ có giá 115 triệu đồng, đây còn là những chi tiết ít được đại gia Việt mạnh tay nâng cấp do dễ bị xước hoặc va quệt hơn.

Đắt tiền nhất trong số những món đồ được nâng cấp là bộ mâm lốp của chiếc Mercedes-AMG G 63 hàng độc này. Đây là loại mâm FUEL 2 mảnh, kích thước 20 inch đi kèm bộ lốp địa hình Toyo RT 35 với giá trị khoảng 280 triệu đồng. Tính thêm bậc bước tự động đóng/mở bằng điện giá hơn 160 triệu cùng chi phí lắp đặt, vận chuyển, ước tính chủ xe phải bỏ ra số tiền không dưới 900 triệu đồng để nâng cấp cho xe.

Khác với G 63 thế hệ hiện tại dùng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, Mercedes-AMG G 63 2014 được trang bị động cơ tương tự nhưng tăng dung tích lên 5.5 lít. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 544 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 760 Nm trong dải tua 2.000-5.000 vòng/phút. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 210 km/h.

