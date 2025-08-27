Câu chuyện tay trống huyền thoại Keith Moon của ban nhạc The Who lái chiếc Rolls-Royce lao thẳng vào hồ bơi khách sạn là một trong những huyền thoại nổi loạn của giới rock thập niên 1960-1970. Năm 2005, Jeremy Clarkson tái hiện lại cảnh đó trong chương trình Top Gear.

Mới đây, Rolls-Royce đã chi một số tiền không nhỏ chỉ để tái tạo lại hình ảnh đó. Dĩ nhiên, họ không hề lái chiếc Phantom xuống hồ bơi. Sự kiện này nhằm đánh dấu cột mốc kỷ niệm 100 năm mẫu xe siêu sang Phantom ra đời (1925-2025).

Rolls-Royce từ lâu đã được giới ngôi sao nhạc rock ưa chuộng. Điều này một phần do những mẫu xe như Phantom luôn phô trương và nổi bật, đặc biệt là kích thước khổng lồ giúp những ngôi sao tỏa sáng khi sử dụng. Mẫu Phantom mới nhất thậm chí dài hơn cả chiếc SUV Chevrolet Suburban tới 26mm, gần như rộng và cao tương đương.

Đội ngũ PR của Rolls không mấy thích thú với mấy trò mạo hiểm, nhưng họ muốn công chúng liên tưởng thương hiệu đến những cái tên John Lennon, Elvis Presley, chiếc Phantom V phủ gương cầu lấp lánh của Liberace hay huyền thoại nhạc rock lao xe xuống hồ bơi.

Tuy nhiên, Rolls-Royce quyết định rằng thay vì sơn xe theo phong cách của John Lennon hay gắn thêm mảnh gương lên thân xe, họ chọn cách cho một chiếc Phantom nằm dưới hồ bơi để gây chú ý nhất. Hồ bơi này có tuổi đời 90 năm, khai trương từ năm 1935, nằm ven biển thị trấn Plymouth.

Đầu tiên, hãng đưa chiếc Phantom đến đây bằng sà lan, sau đó dùng cần cẩu hạ xuống bệ đặc biệt trong hồ bơi. Lượng nước trong hồ được bơm để vượt qua tâm bánh xe.

Nhiều người thậm chí quan tâm rằng liệu nước có lọt vào trong không, hay nhà sản xuất đã làm gioăng cửa cao cấp hơn để tránh nước lọt vào nội thất. Các hình ảnh và thông tin này vẫn chưa được hãng xe Anh quốc công bố. Được biết, chiếc Rolls-Royce Phantom bị ngâm nước có giá lên tới 700.000 USD (tương đương hơn 18 tỷ VNĐ).

