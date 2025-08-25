Ngày 25/8, Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), chia sẻ vẫn chưa hết hồi hộp khi bất ngờ nhận được lời cầu cứu từ tài xế taxi.

"Khoảng 21h15 ngày 24/8, tôi đang làm nhiệm vụ phân luồng và bảo vệ cho buổi tổng duyệt lần 2 của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 thì bất ngờ có một xe taxi dừng lại, tài xế hốt hoảng hỏi địa chỉ bệnh viện gần nhất", Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh kể lại.

Cũng theo Đại úy, khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của những người trên xe taxi, anh không còn thời gian để hỏi cụ thể, chỉ kịp biết xe đang chở một cháu nhỏ bị sặc sữa, đang nguy hiểm đến tính mạng.

Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh cùng đồng đội tìm cách hỗ trợ cháu bé đi cấp cứu. Ảnh chụp màn hình

"Trong tình huống đang hạn chế phương tiện để các đoàn xe, khí tài di chuyển thì tài xế xe taxi đi lại rất khó. Tôi đã hướng dẫn mẹ và bà của cháu nhanh chóng bế cháu chạy sang bên đường để tôi dùng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường", Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh kể.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ chỉ huy Đội, Đại úy Cảnh đã dừng một ô tô đang lưu thông trên đường và đề nghị đưa em bé đi cấp cứu. Đồng thời, chiến sĩ CSGT nhanh chóng dùng mô tô chuyên dụng để dẫn đường.

Rất đông người dân chứng kiến sự việc. Ảnh chụp màn hình

Quãng đường từ Trần Duy Hưng (đoạn gần nút giao Trần Duy Hưng - Nguyễn Chánh) đến bệnh viện chỉ gần 4km nhưng khá vất vả để mở đường do lúc này có nhiều người dân tụ tập ở hai bên đường để chờ đón đoàn diễu binh.

"Quá trình di chuyển, tôi chỉ nghĩ làm thế nào để đến bệnh viện thật nhanh cho cháu bé được cấp cứu kịp thời", Đại úy Cảnh chia sẻ.

Theo Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh, mọi sự lo lắng, hồi hộp chỉ tạm được gác lại khi bản thân anh đưa được cháu bé đến bệnh viện.

"Sau khi đưa cháu bé đến bệnh viện, tôi vội quay lại chốt để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nên không kịp hỏi tên cháu. Đến trưa ngày 25/8, tôi cũng tranh thủ quay vào bệnh viện để thăm cháu thì được biết sức khỏe của bé đã ổn định", Đại úy Nguyễn Tiến Cảnh cho biết.

Cháu bé được kịp thời đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Ảnh: CACC

Đại úy Cảnh chia sẻ, khi gặp lại người đã mở đường để giúp cấp cứu cho con mình thì mẹ của cháu bé rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến anh và tập thể Đội CSGT đường bộ số 6.

"Bản thân tôi nghĩ trong hoàn cảnh ấy, khi nhìn thấy một bà mẹ hốt hoảng bế cháu bé còn đỏ hỏn cần sự giúp đỡ thì bất kỳ ai cũng dốc hết sức để làm", Đại úy Cảnh nói.

Cũng trong buổi tổng hợp luyện lần 2, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã giúp một trường hợp cháu bé bị sốt cao, co giật vào bệnh viện cấp cứu.