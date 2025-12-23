Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tính đến cuối tháng 9/2025, tổng số tài khoản dịch vụ tiền di động (Mobile Money) đã mở cho khách hàng đạt khoảng 11 triệu tài khoản với 11.883 điểm kinh doanh và khoảng 276 nghìn đơn vị chấp nhận thanh toán.

Kết quả trên góp phần không nhỏ trong việc phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Dịch vụ được triển khai an toàn, đã đáp ứng một phần nhu cầu của người dân; đồng thời, tạo cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, NHNN chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ Mobile Money.

Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn được ghi nhận trong giai đoạn thí điểm. Dự thảo Nghị định có nhiều nội dung mới, tạo thuận lợi cho sự phát triển của dịch vụ trên cơ sở kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Trong đó, dự thảo Nghị định không quy định thủ tục cấp phép cho dịch vụ Mobile Money nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tuân thủ, đồng thời cơ quan quản lý sẽ tập trung nguồn lực vào công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra trong quá trình hoạt động.

Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng tiêu chí hoạt động, đáp ứng được hai giấy phép gồm: Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Ví điện tử; và Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện.

Mobile Money được triển khai rộng khắp, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Ảnh: Tuân Nguyễn

Dự thảo Nghị định mở rộng phạm vi, hạn mức và một số nghiệp vụ cho dịch vụ Mobile Money để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tăng cường trải nghiệm và mang lại tiện ích cho người dân.

Việc mở rộng này đi kèm với các quy định chặt chẽ về định danh, xác thực chính xác khách hàng sử dụng dịch vụ; việc đảm bảo khả năng thanh toán cho khách hàng và trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước.

Thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện, dự thảo Nghị định ưu tiên phát triển mạng lưới điểm kinh doanh tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (tổ chức cung ứng dịch vụ Mobile Money phải lựa chọn điểm kinh doanh trên phạm vi toàn quốc).

Theo dự thảo, số lượng điểm kinh doanh trên địa bàn cấp xã (không bao gồm phường) tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chiếm tối thiểu 50% tổng số điểm kinh doanh của mỗi tổ chức, nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ và thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện.

Việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ Mobile Money sẽ tạo hành lang pháp lý chính thức cho việc cung ứng dịch vụ.

Trước đó, tháng 4/2025 Chính phủ quyết nghị gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 9/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money như sau: "Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ được tiếp tục thí điểm từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 31/12/2025."

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng, tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về dịch vụ Mobile Money theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trước khi có quyết nghị gia hạn nói trên, việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money được triển khai theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 9/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ với thời hạn 2 năm, tính từ ngày 9/3/2021, trên phạm vi toàn quốc.

Dịch vụ Mobile Money cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau như: Thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp - rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch của nhà mạng trên toàn quốc... mà không yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng điện thoại thông minh, không cần kết nối Internet.

Đến 18/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 192/NQ-CP gia hạn thời gian thực hiện thí dịch vụ Mobile Money đến hết ngày 31/12/2024.