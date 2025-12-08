Một mục tiêu của “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025” là đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội trở thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Để thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, Đề án cũng đã xác định rõ nhiệm vụ: Tận dụng hạ tầng, dữ liệu, mạng lưới viễn thông, giảm các chi phí xã hội để phát triển, mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị di động ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo gắn với việc triển khai dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ - Mobile Money.

Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thí điểm dịch vụ Mobile Money, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chủ trì hoạt động thí điểm cung cấp dịch vụ mới này. Cụ thể, sau khi được cấp phép, 3 doanh nghiệp viễn thông lớn gồm Viettel, VNPT và MobiFone đã tổ chức cung cấp dịch vụ Mobile Money trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt chú trọng triển khai tại những địa bàn thuộc khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Tại báo cáo kết quả thực hiện “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 – 2025” trong năm 2024 gửi Thủ tướng Chính phủ hồi tháng 7/2025, Ngân hàng Nhà nước đánh giá: Sau hơn 3 năm triển khai dịch vụ, các doanh nghiệp thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money đã đạt được kết quả khả quan, góp phần vào phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính của người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, số lượng tài khoản Mobile Money đang hoạt động đến cuối tháng 9/2025 là hơn 7,86 triệu tài khoản, đạt 72,24% tổng số tài khoản đăng ký.

Trong báo cáo 490 gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ngày 19/11/2025 về tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money, Ngân hàng Nhà nước đánh giá: Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã nỗ lực phát triển dịch vụ và đạt được một số kết quả, đảm bảo an toàn, góp phần vào việc phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Theo thống kê, đến cuối tháng 9/2025, tổng số tài khoản của khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Money là hơn 10,89 triệu. Số lượng tài khoản Mobile Money đang hoạt động đến cuối tháng 9/2025 là hơn 7,86 triệu tài khoản, đạt 72,24% tổng số tài khoản đăng ký.

Dịch vụ Mobile Money đã góp phần tiếp cận với đối tượng khách hàng mới, đặc biệt ở các khu vực còn khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ thanh toán và ngân hàng. Số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã đạt tỷ lệ 69,23% so với tổng số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ Mobile Money thời gian vừa qua.

Cùng với đó, việc cung ứng dịch vụ Mobile Money ra thị trường của 3 doanh nghiệp thực hiện thí điểm đã đáp ứng một phần nhu cầu của thực tiễn; đồng thời, tạo cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý sau thời gian thực hiện thí điểm.

Đặc biệt, lần lượt bắt đầu cung cấp thí điểm dịch vụ Mobile Money từ tháng 11/2021, tháng 12/2021 và tháng 6/2022, cả 3 doanh nghiệp VNPT, Viettel và MobiFone đều đã đảm bảo chất lượng dịch vụ, chưa để xảy ra các rủi ro, sự cố lớn trong quá trình cung cấp dịch vụ, tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Cũng trong báo cáo mới, Ngân hàng Nhà nước còn báo cáo cụ thể về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money.

Trên cơ sở xem xét báo cáo ngày 19/11 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money, ngày 28/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước khẩn trương, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về dịch vụ Mobile Money để đảm bảo thời hạn hoàn thành Nghị định và có hiệu lực trong tháng 12/2025 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 31/5/2025, trước thời hạn kết thúc thí điểm là ngày 31/12/2025, đảm bảo hành lang pháp lý quy định của pháp luật đối với dịch vụ này.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo Bộ KH&CN, Bộ Công an, cơ quan liên quan và các doanh nghiệp thực hiện thí điểm nghiên cứu báo cáo ngày 19/11 của Ngân hàng Nhà nước, xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật các đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo việc thực hiện đáp ứng đầy đủ các quy định về mục tiêu phạm vi và nội dung thí điểm theo đúng quy định hiệu quả an toàn, không để xảy ra biến tưởng, lợi dụng dịch vụ Mobile Money vào các hành vi vi phạm pháp luật.