Ngày 4/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Nghị định quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động - Mobile Money.

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ KH&CN, Văn phòng Chính phủ; cùng đại diện 3 doanh nghiệp đã tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ Mobile Money là VNPT, Viettel và MobiFone.

Ngày 8/12, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại cuộc họp ngày 4/12 về việc xây dựng Nghị định quy định hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động - Mobile Money.

Cụ thể, sau khi nghe báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và ý kiến của các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kết luận: Các cơ quan thống nhất về đề xuất bổ sung hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư (sửa đổi).

Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Tài chính về đề xuất bổ sung hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư (sửa đổi).

Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến tại Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cũng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ trước ngày 10/12/2025 về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động – Mobile Money, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đúng thẩm quyền và không để xảy ra rủi ro, tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng chính sách.

Về nội dung của Nghị định, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc Trong lưu ý: Về giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, rà soát các phương án, quy định đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành và thực tế đã triển khai thí điểm.

Về quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động – Mobile Money, các bộ, ngành liên quan sẽ thực hiện công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào các cơ quan: Bộ KH&CN, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính được yêu cầu tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành tại cuộc họp ngày 4/12 và báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vào Luật Đầu tư về kinh doanh có điều kiện đối với hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động.

Trước đó, trong báo cáo 490 ngày 19/11/2025 về tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money, bên cạnh thông tin về những kết quả đạt được, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc mà cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp tham gia thí điểm đã và đang đối mặt.

Trong đó, với cơ quan nhà nước, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động được thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời cần phải phối hợp với nhiều bộ, cơ quan liên quan; do đó thời gian trình ban hành có thể bị kéo dài, trong khi Nghị quyết 154 của Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước ban hành trong tháng 12/2025.

Tính đến cuối tháng 9/2025, số lượng tài khoản của khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Money đã đạt trên 10,89 triệu.

Đối với các doanh nghiệp thí điểm cung ứng dịch vụ Mobile Money, Ngân hàng Nhà nước cho biết, quá trình tổng hợp báo cáo của VNPT, Viettel và MobiFone, đơn vị nhận được một số phản ánh về những vướng mắc, khó khăn cùng đề xuất, kiến nghị về dịch vụ Mobile Money như: Đối tượng khách hàng (yêu cầu về SIM hoạt động liên tục ít nhất 03 tháng trở lên), hạn mức sử dụng dịch vụ (nâng hạn mức sử dụng dịch vụ trên 10 triệu/ tháng), quy định về lựa chọn và quản lý các điểm kinh doanh (điểm kinh doanh phải là pháp nhân), quy định về quản lý đơn vị chấp nhận thanh toán (phát triển đơn vị chấp nhận thanh toán thông qua tổ chức khác).

Các doanh nghiệp còn có một số đề xuất, kiến nghị khác như bổ sung nghiệp vụ chuyển tiền liên thông giữa các tài khoản Mobile Money, cho phép được nạp, rút, chuyển tiền giữa tài khoản Mobile Money và thẻ trả trước định danh; sửa đổi quy định xây dựng quy trình xác thực đối với mỗi giao dịch của tài khoản Mobile Money.

“Thời gian qua, trong quá trình xây dựng Nghị định quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu các khó khăn và vướng mắc của các doanh nghiệp và cơ bản các nội dung đã được tháo gỡ tại dự thảo Nghị định”, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.