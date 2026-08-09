Ngày 9/8, Trường Đại học Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026, xét tuyển theo 4 phương thức gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, ngành sư phạm có điểm chuẩn từ 20,8 đến 24,8 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm Toán học cao nhất với 24,8 điểm; tiếp theo là Sư phạm Lịch sử 24,7 điểm; Sư phạm Tiếng Anh 24,5 điểm; Sư phạm Vật lý 24,2 điểm; và Sư phạm Ngữ văn 24 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Xuân Ngọc

Ở nhóm ngành ngoài sư phạm, điểm chuẩn dao động từ 16,5 đến 22 điểm. Một số ngành có điểm chuẩn 22 gồm Toán học; Ngôn ngữ Anh; Luật; Luật hình sự và Tố tụng hình sự. Các ngành Văn hóa học, Quốc tế học, Công nghệ kỹ thuật môi trường có mức điểm thấp nhất là 16,5 điểm.

Đặc biệt, xét theo phương thức học bạ THPT, ngành Kỹ thuật hạt nhân có điểm cao nhất với 26 điểm; tiếp theo là Toán học 24,67 điểm; các ngành Ngôn ngữ Anh, Luật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cùng đạt 23 điểm.

Nhà trường lưu ý, điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Điểm chuẩn không phân biệt tổ hợp môn hoặc chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 hay 2018.

Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến qua hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 21/8/2026. Thời gian nhập học trực tiếp tại trường từ ngày 17 đến 21/8.