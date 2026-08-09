Chiều 9/8, Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn năm 2026; thấp nhất là 15 điểm; cao nhất là 28,12 điểm.

Cụ thể, khối ngành đào tạo giáo viên ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất trong toàn bộ các chương trình đào tạo đại trà của Đại học Cần Thơ. Sư phạm Toán học dẫn đầu với 28,12 điểm. Bám sát phía sau là Sư phạm Hóa học (27,93 điểm), Sư phạm Lịch sử (27,82 điểm), Sư phạm Vật lý (27,62 điểm) và Sư phạm Địa lý (27,25 điểm).

Hầu hết các ngành Sư phạm còn lại đều đạt ngưỡng trên 26,5 điểm, như Sư phạm Ngữ văn (27,16), Sư phạm Tiếng Anh (27,06), Sư phạm Khoa học tự nhiên (27,09), Giáo dục Tiểu học (26,85). Ngành có điểm chuẩn thấp nhất trong nhóm Sư phạm là Sư phạm Tiếng Pháp với 23,54 điểm.

Khối Công nghệ & Kỹ thuật: Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (25,33 điểm), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (24,32 điểm), Kỹ thuật cơ điện tử (24,22 điểm), Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) (24,03 điểm), Công nghệ thông tin (23,73 điểm), Trí tuệ nhân tạo (20,55 điểm).

Khối Kinh tế - Pháp luật - Xã hội: Ngành Chính trị học lấy 25,08 điểm, Văn học 25,47 điểm, Báo chí lấy 24,90 điểm, Luật kinh tế 24,50 điểm, Tài chính - Ngân hàng 23,97 điểm, Marketing 23,40 điểm.

Những ngành có điểm chuẩn 15 điểm gồm: Công nghệ sau thu hoạch, Nuôi trồng thuỷ sản, bệnh học thuỷ sản, Quản lý thuỷ sản, Kỹ thuật cấp thoát nước, Quản lý xây dựng, Chăn nuôi, Nông học, Bảo vệ thực vật, Khoa học đất…

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Cần Thơ năm 2026 như sau: