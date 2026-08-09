Cụ thể, điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 với các ngành đào tạo như sau:

Thí sinh tra cứu thông tin trúng tuyển tại đây (mục Tra cứu trúng tuyển) từ 19h ngày 9/8.

Thí sinh xem chi tiết cách quy đổi điểm tương đương giữa điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) và điểm thi tốt nghiệp THPT tại đây.

Năm 2026, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 3.000 chỉ tiêu cho 6 ngành, 8 chương trình đào tạo và 30 chuyên ngành chuyên sâu.

Trong đó, ngành Kinh tế tuyển 400 chỉ tiêu; Kinh tế phát triển 350; Tài chính - Ngân hàng 500; Quản trị kinh doanh 410; Kế toán 330; Kinh tế quốc tế 510; Quản trị kinh doanh liên kết với ĐH Troy (Hoa Kỳ) 150; Quản trị kinh doanh liên kết với ĐH St. Francis (University of St. Francis, Hoa Kỳ) 350 chỉ tiêu.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: UEB.

Năm 2026, phương thức tuyển sinh chung của trường cho cả hệ chính quy trong nước và quốc tế gồm:

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Sử dụng toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

- Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Riêng hệ chính quy trong nước có thêm các phương thức sau: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển dự bị đại học và lưu học sinh.

Hệ chính quy quốc tế có thêm các phương thức: Sử dụng học bạ bậc THPT (bao gồm xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế); Xét tuyển chứng chỉ quốc tế: SAT, ACT, A-Level; Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài.