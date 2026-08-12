Chiều 12/8, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả thi V-SAT.

Theo đó, điểm trúng tuyển vào trường năm 2026 dao động từ 19,60 đến 25,30 điểm. Trong đó, Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 25,30 điểm, tiếp đến là Răng - Hàm - Mặt với 25,25 điểm.

Ở chiều ngược lại, ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là Hộ sinh, với 19,60 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2026 như sau: