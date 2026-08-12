Sáng 12/8, Đại học Trà Vinh công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026. Theo đó, điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 23 điểm.
Chiều 12/8, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả thi V-SAT.
Theo đó, điểm trúng tuyển vào trường năm 2026 dao động từ 19,60 đến 25,30 điểm. Trong đó, Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 25,30 điểm, tiếp đến là Răng - Hàm - Mặt với 25,25 điểm.
Ở chiều ngược lại, ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là Hộ sinh, với 19,60 điểm.
Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2026 như sau:
Trường Đại học Đồng Tháp đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Ở khối ngành đào tạo giáo viên, điểm trúng tuyển từ 21,25 đến 25,65; trong khi nhóm ngành ngoài sư phạm có mức điểm từ 15,00 trở lên.
Điểm chuẩn năm 2026 của Đại học Cần Thơ từ 15 đến 28,12, cao nhất là ngành Sư phạm Toán học.