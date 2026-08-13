Thủ khoa khối C00 vẫn thiếu điểm vào trường

Trường ĐH Sư phạm TPHCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2026. Tại trụ sở chính, 15 ngành sư phạm có điểm chuẩn từ 23,26 đến 29,83 điểm. Sư phạm Hóa học dẫn đầu với 29,83 điểm, tương đương gần 9,95 điểm/môn. Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng lấy 29,8 điểm; Sư phạm Vật lý 29,78 điểm và Sư phạm Toán học 29,49 điểm. Có 9/15 ngành đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó 5 ngành từ 29 điểm. Đây là một trong những trường có nhiều ngành sư phạm có điểm chuẩn tiệm cận mức điểm tuyệt đối.

20 thí sinh có điểm khối C00 cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Trong khi đó, thủ khoa khối C00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 28,75 điểm, với điểm Ngữ văn là 9,25; Lịch sử 9,5 và Địa lý 10.

Như vậy, dù là thí sinh có tổng điểm cao nhất cả nước ở tổ hợp C00, thủ khoa vẫn thấp điểm hơn điểm chuẩn hai ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm TPHCM 1,05 điểm nếu không có điểm ưu tiên.

Mức điểm này cho thấy cuộc cạnh tranh vào một số ngành sư phạm năm nay đặc biệt gay gắt. Điểm chuẩn 29,8 đồng nghĩa thí sinh gần như phải đạt điểm tuyệt đối ở cả ba môn mới có cơ hội trúng tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Vì sao điểm chuẩn sư phạm cao?

Trao đổi về mức điểm chuẩn này, TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TPHCM, khẳng định kết quả tuyển sinh đáp ứng yêu cầu của đề án tuyển sinh và phù hợp với các nội dung trường đã công bố.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Kết quả xét tuyển theo từng phương thức được quy đổi và đưa vào hệ thống xét tuyển chung theo quy định. Ở một số ngành, số lượng thí sinh có thành tích nổi bật tập trung khá lớn nên sau khi quy đổi, mức độ cạnh tranh tăng cao, góp phần làm cho điểm trúng tuyển ở các phương thức, trong đó có phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT ở mức rất cao.

"Định hướng xuyên suốt của trường là tuyển chọn người học có năng lực đầu vào đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo", ông Phong nói.

Áp dụng 4 diện ưu tiên xét tuyển

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm TPHCM sử dụng 5 phương thức xét tuyển. Đối với các ngành sư phạm, trường sử dụng 3 phương thức gồm ưu tiên xét tuyển; xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ kết hợp với kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức.

Riêng phương thức ưu tiên xét tuyển được trường chia thành 4 diện. Thứ nhất là ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh, dành cho thí sinh đủ điều kiện theo Khoản 5, Điều 8, Quy chế tuyển sinh ban hành kèm Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT. Riêng ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Quốc phòng - An ninh, thí sinh phải thi năng khiếu và đạt từ 6,5 điểm.

Thứ hai là xét học sinh lớp chuyên. Thí sinh phải tốt nghiệp các trường THPT thuộc danh sách quy định, có học lực lớp 12 chuyên từ Tốt trở lên và đáp ứng một trong các tiêu chí như vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, đội tuyển khoa học kỹ thuật quốc gia; đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 trở lên đối với ngành phù hợp hoặc có học lực lớp 10, 11 chuyên đạt loại Tốt.

Trường sẽ xét từ cao xuống thấp theo thứ tự ưu tiên đến khi đủ chỉ tiêu. Một số ngành yêu cầu thí sinh có thêm điểm thi năng khiếu từ 6,5.

Thứ ba là xét thí sinh nước ngoài hoặc Việt kiều. Phương thức này chỉ áp dụng với ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, dựa trên kết quả học tập THPT hoặc tương đương.

Thứ tư là xét thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học. Đối tượng này phải tốt nghiệp THPT, hoàn thành chương trình dự bị đại học, đạt ngưỡng đầu vào và có tên trong danh sách đề nghị của trường dự bị.

Việc trường áp dụng nhiều diện ưu tiên xét tuyển giúp thu hút lượng lớn thí sinh có thành tích học tập, thi học sinh giỏi vào một số ngành sư phạm. Khi kết quả được quy đổi và xét chung, mức độ cạnh tranh tại những ngành được nhiều thí sinh quan tâm tiếp tục tăng.

Ngành Sư phạm Ngữ văn có chỉ tiêu là 90, còn Sư phạm Lịch sử có chỉ tiêu là 45. Như vậy với điểm chuẩn 29,8 của Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử tạo ra một sự nghịch lý đáng chú ý: Thủ khoa khối C00 toàn quốc, với 28,75 điểm, vẫn không đủ điểm vào hai ngành này theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT nếu không có điểm ưu tiên.