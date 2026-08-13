Năm 2026, điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường, học viện công an cao nhất là 24,42 đối với nữ nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân. Xếp sau đó là ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế với 24,31 điểm, nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh với 24,3 điểm.

Đây là tổng điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 thuộc tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) theo thang điểm 100 và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an theo thang điểm 100, không có điểm liệt theo quy định của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an.

Điểm chuẩn các trường, học viện công an nhân dân năm 2026 cụ thể như sau:

Theo Bộ Công an, năm 2026 có hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường công an nhân dân, tăng so với hai năm trước. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ là 2.070, tương đương tỷ lệ cạnh tranh khoảng 1 chọi 11.

Trong đó, 89 thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1 (xét tuyển thẳng); hơn 2.300 thí sinh đăng ký theo phương thức 2 (sử dụng chứng chỉ quốc tế kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an); hơn 21.600 thí sinh đăng ký theo phương thức 3 (sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi đánh giá).