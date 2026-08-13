AI và các ngành STEM chiếm lĩnh nhóm điểm cao

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Năm nay, AI và các ngành STEM tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất cả nước.

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM, ngành Trí tuệ nhân tạo lấy 30/30 điểm sau khi quy đổi. Đây cũng là lần đầu tiên trường có ngành đạt điểm chuẩn tuyệt đối. Các ngành Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch và Khoa học máy tính cũng thuộc nhóm ngành có điểm chuẩn cao của trường.

Xu hướng này cũng diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội, khi các ngành thuộc khối STEM có điểm trúng tuyển tiệm cận mức 30. Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến dẫn đầu với 29,54 điểm; ngành Khoa học máy tính, An toàn không gian số chương trình tiên tiến cũng trên 29 điểm.

Tương tự, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM có ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến dẫn đầu với 29,32 điểm, trong khi Trí tuệ nhân tạo lấy 28,68 điểm.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Theo các chuyên gia, một trong những cú hích khiến điểm chuẩn ngành các AI, STEM “bùng nổ” là do AI và chuyển đổi số đang trở thành động lực tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế.

Bên cạnh đó, tác động từ chính sách học bổng của Chính phủ dành cho các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược cũng tạo ra sức hút. Điều này còn phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của thị trường lao động đối với nguồn nhân lực trong các lĩnh vực này.

Sư phạm tiếp tục hot

Cùng với công nghệ, sư phạm tiếp tục là nhóm ngành “hot” trong mùa tuyển sinh năm nay. Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, loạt ngành sư phạm có điểm chuẩn trên 29. Sư phạm Hóa học đứng đầu với 29,83 điểm, tương đương trung bình gần 9,95 điểm mỗi môn. Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng lấy 29,80 điểm, Sư phạm Vật lý 29,78 và Sư phạm Toán 29,49 điểm.

Mức điểm cao cũng xuất hiện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh lấy 29 điểm, Sư phạm Hóa học lấy 28,99, Sư phạm Toán học lấy 28,95 điểm…

Tại Trường Đại học Sài Gòn, ngành Sư phạm Toán học lấy 28,89 điểm.

Lý giải điểm chuẩn các ngành sư phạm tiếp tục cao, theo ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TPHCM, đây là nhóm ngành được Nhà nước hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt và có chính sách gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực.

Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh được quản lý chặt chẽ, nhiều ngành ở mỗi trường chỉ tuyển số lượng hạn chế. Việc tuyển thẳng một lượng lớn thí sinh cũng góp phần làm giảm số chỉ tiêu còn lại dành cho phương thức xét điểm thi, từ đó đẩy điểm chuẩn lên cao.

Quân đội có nhiều trường chạm ngưỡng điểm gần tuyệt đối

Khối trường quân đội tiếp tục xuất hiện trong nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất năm 2026.

Mức cao nhất thuộc về thí sinh nữ đăng ký vào Học viện Quân y và ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Khoa học quân sự, cùng lấy 29,76 điểm. Ngoài ra, tại Học viện Quân y, thí sinh nữ miền Bắc lấy 29,60 điểm. Tại Học viện Kỹ thuật quân sự, hệ quân sự dành cho thí sinh nữ miền Nam lấy 29,03 điểm.

Điểm chuẩn cao ở nhóm này cho thấy sức cạnh tranh của các trường quân đội vẫn rất lớn, đặc biệt ở nhóm chỉ tiêu dành cho nữ.

Kinh tế vẫn cao nhưng không còn áp đảo

Điểm chuẩn vào nhiều trường kinh tế năm nay cũng rất cao, nhưng không còn chiếm ưu thế như một số mùa tuyển sinh trước.

Tại Trường Đại học Ngoại thương, ngành Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến lấy 29,7 điểm, ngành Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng lấy 29,5 điểm.

Còn ở Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Kiểm toán có điểm chuẩn 28,84, ngành Thương mại điện tử lấy 28,62 và Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lấy 28,53 điểm.

Nhìn chung, các ngành có điểm chuẩn cao là những lĩnh vực gắn với dữ liệu, thương mại điện tử và logistics. Điều này phần nào cho thấy nhu cầu của thí sinh đang dịch chuyển theo hướng lựa chọn những ngành kết hợp giữa kiến thức kinh tế với công nghệ và nhu cầu nhân lực mới.

Các ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước năm 2026 như sau:

STT Trường Ngành Điểm chuẩn 2026 1 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM Trí tuệ nhân tạo 30 2 Trường Đại học Sư phạm TPHCM Sư phạm Hóa học 29,83 Sư phạm Ngữ văn 29,8 Sư phạm Lịch sử 29,8 Sư phạm Vật lý 29,78 Sư phạm Toán 29,49 3 Học viện Quân y Y khoa hệ quân sự Nữ miền Nam 29,76 Nữ miền Bắc 29,6 4 Học viện Khoa học quân sự Ngôn ngữ Anh (Nữ) 29,76 5 Trường Đại học Ngoại thương Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến 29,7 Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh 29,5 Kinh doanh quốc tế 28,75 Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng 28,7 6 Đại học Bách khoa Hà Nội Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến 29,54 Khoa học máy tính 29,27 An toàn không gian số 29,01 Kỹ thuật máy tính 28,91 Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá 28,98 Công nghệ thông tin 28,75 7 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM Khoa học máy tính 29,32 Trí tuệ nhân tạo 28,68 8 Học viện Kỹ thuật quân sự Hệ quân sự với thí sinh nữ miền Nam 29,03 9 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh 29 Sư phạm Hóa học 28,99 Sư phạm Toán học 28,95 Sư phạm Vật lý 28,77 Sư phạm Ngữ văn 28,71 Sư phạm Tiếng Anh 28,69 10 Trường Đại học Sài Gòn Sư phạm Toán học 28,89 11 Đại học Kinh tế Quốc dân Kiểm toán 28,84 Thương mại điện tử 28,62 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 28,53