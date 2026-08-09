Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn đại học và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Tuy nhiên, ngay từ ngày 9/8, một số trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn. Nhiều trường khác cũng dự kiến công bố trong ngày.

Đến thời điểm hiện tại, hơn 20 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2026.

Tại khu vực phía Nam, ĐH Kinh tế TPHCM có mức điểm chuẩn cao nhất 97/100 điểm. Trường ĐH Kinh tế - Luật cũng ghi nhận mức điểm cao, lên tới 90,01/100 điểm.

Tại khu vực phía Bắc, ĐH Bách khoa Hà Nội có mức điểm chuẩn cao nhất 29,54 điểm, tiếp đến là ĐH Kinh tế Quốc dân với 28,84 điểm. Trường ĐH Xây dựng Hà Nội có ngành lấy tới 28 điểm.

Điểm chuẩn các trường đại học năm 2026 được cập nhật như sau:

Tên trường

Điểm chuẩn

Đại học Bách khoa Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội 

TẠI ĐÂY

Đại học Công nghiệp Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Ngoại thương

TẠI ĐÂY

Đại học Kinh tế Quốc dân

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Thương mại

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Luật Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội  

TẠI ĐÂY

 ĐH Phenikaa

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội

TẠI ĐÂY

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

TẠI ĐÂY

Học viện Tài chính

TẠI ĐÂY

Học viện Ngân hàng

TẠI ĐÂY

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Mở Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Dược Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Hà Nội 

TẠI ĐÂY

Học viện Ngoại giao

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Thủy lợi

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Lâm nghiệp 

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Giao thông Vận tải

TẠI ĐÂY

Đại học Thái Nguyên

TẠI ĐÂY

Trường Đại học CMC

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

TẠI ĐÂY

Học viện Cảnh sát Nhân dân

TẠI ĐÂY

 Học viện Kỹ thuật quân sự 

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Công đoàn

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Y Hà Nội

TẠI ĐÂY

Các trường quân đội

TẠI ĐÂY

Các trường công an nhân dân 

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Thủ đô

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Y tế công cộng

TẠI ĐÂY

Học viện Phụ nữ Việt Nam

TẠI ĐÂY

Đại học Cần Thơ

TẠI ĐÂY

Trường ĐH Kinh tế - Luật

TẠI ĐÂY

ĐH Kinh tế TPHCM

TẠI ĐÂY

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM 

TẠI ĐÂY

Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn 

TẠI ĐÂY

Trường ĐH Nha Trang

TẠI ĐÂY

Trường ĐH Công nghệ TPHCM 

TẠI ĐÂY

Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM)

TẠI ĐÂY

Trường ĐH Bách khoa TPHCM 

TẠI ĐÂY

Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn

TẠI ĐÂY

 

 

Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17h ngày 21/8.

Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 21/8.

Những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển bổ sung. Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 22/8 đến hết năm 2026.