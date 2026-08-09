Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn đại học và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.
Tuy nhiên, ngay từ ngày 9/8, một số trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn. Nhiều trường khác cũng dự kiến công bố trong ngày.
Đến thời điểm hiện tại, hơn 20 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2026.
Tại khu vực phía Nam, ĐH Kinh tế TPHCM có mức điểm chuẩn cao nhất 97/100 điểm. Trường ĐH Kinh tế - Luật cũng ghi nhận mức điểm cao, lên tới 90,01/100 điểm.
Tại khu vực phía Bắc, ĐH Bách khoa Hà Nội có mức điểm chuẩn cao nhất 29,54 điểm, tiếp đến là ĐH Kinh tế Quốc dân với 28,84 điểm. Trường ĐH Xây dựng Hà Nội có ngành lấy tới 28 điểm.
Điểm chuẩn các trường đại học năm 2026 được cập nhật như sau:
|
Tên trường
|
Điểm chuẩn
|
Đại học Bách khoa Hà Nội
|
Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
|
Đại học Công nghiệp Hà Nội
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trường Đại học Ngoại thương
|
Đại học Kinh tế Quốc dân
|
Trường Đại học Thương mại
|
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
|
Trường Đại học Luật Hà Nội
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
|
TẠI ĐÂY
|
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
ĐH Phenikaa
|
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|
TẠI ĐÂY
|
Học viện Tài chính
|
Học viện Ngân hàng
|
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|
Trường Đại học Mở Hà Nội
|
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
|
Trường Đại học Dược Hà Nội
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Hà Nội
|
TẠI ĐÂY
|
Học viện Ngoại giao
|
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Thủy lợi
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
|
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Lâm nghiệp
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
|
Trường Đại học Giao thông Vận tải
|
Đại học Thái Nguyên
|
Trường Đại học CMC
|
Trường Đại học Y Dược Thái Bình
|
TẠI ĐÂY
|
Học viện Cảnh sát Nhân dân
|
TẠI ĐÂY
|
Học viện Kỹ thuật quân sự
|
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
|
Trường Đại học Công đoàn
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Y Hà Nội
|
TẠI ĐÂY
|
Các trường quân đội
|
TẠI ĐÂY
|
Các trường công an nhân dân
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Thủ đô
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Y tế công cộng
|
TẠI ĐÂY
|
Học viện Phụ nữ Việt Nam
|
Đại học Cần Thơ
|
Trường ĐH Kinh tế - Luật
|
ĐH Kinh tế TPHCM
|
Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM
|
Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
|
Trường ĐH Nha Trang
|
Trường ĐH Công nghệ TPHCM
|
Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM)
|
Trường ĐH Bách khoa TPHCM
|
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
|
|
Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17h ngày 21/8.
Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 21/8.
Những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển bổ sung. Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 22/8 đến hết năm 2026.