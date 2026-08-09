Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn đại học và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Tuy nhiên, ngay từ ngày 9/8, một số trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn. Nhiều trường khác cũng dự kiến công bố trong ngày.

Đến thời điểm hiện tại, hơn 20 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2026.

Tại khu vực phía Nam, ĐH Kinh tế TPHCM có mức điểm chuẩn cao nhất 97/100 điểm. Trường ĐH Kinh tế - Luật cũng ghi nhận mức điểm cao, lên tới 90,01/100 điểm.

Tại khu vực phía Bắc, ĐH Bách khoa Hà Nội có mức điểm chuẩn cao nhất 29,54 điểm, tiếp đến là ĐH Kinh tế Quốc dân với 28,84 điểm. Trường ĐH Xây dựng Hà Nội có ngành lấy tới 28 điểm.

Điểm chuẩn các trường đại học năm 2026 được cập nhật như sau: