Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ giảm nhẹ từ 0,5-1,5 điểm.

Ông Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, cho biết có hơn 8.800 thí sinh nộp chứng chỉ IELTS để được cộng điểm hoặc quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển. Số lượng này tăng gấp 3,7 lần so với năm ngoái.

Tất cả thí sinh đều đạt từ IELTS từ 5.0 điểm trở lên, còn mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 5.5-7.0. Ngoài ra, có khoảng 50 thí sinh dùng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác.

Những thí sinh này sẽ được cộng 0,5-1,5 điểm ở tất cả phương thức hoặc quy đổi thành 8-10 điểm môn tiếng Anh khi đăng ký xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT bằng tổ hợp có môn này.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2024

Theo ông Cù Xuân Tiến, số lượng thí sinh có chứng chỉ IELTS tăng là do năm nay có sự thay đổi trong cách tính điểm của trường. Nhà trường tính điểm cộng hoặc quy đổi để xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong khi năm ngoái, trường chỉ dùng để xét tuyển kết hợp với học bạ hoặc diện ưu tiên tuyển thẳng. Mặt khác việc điểm tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT giảm khiến thí sinh có xu hướng dùng chứng chỉ tiếng Anh để quy đổi thành điểm xét tuyển.

Trường Đại học Kinh tế - Luật xét tuyển các tổ hợp A00, A01, D07, X25, X26... trong đó tổ hợp X25, X26 là mới so với năm 2024. Vì có 2 môn xét tuyển chủ lực là Toán và Tiếng Anh, dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm khoảng 0,5-1,5 so với năm 2024.

Các ngành "hot" như Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Marketing, Luật Kinh tế thường có mức độ cạnh tranh cao, được nhiều thí sinh quan tâm nên mức độ giảm điểm chuẩn sẽ ít hơn các ngành còn lại.

Ngược lại, những ngành/chuyên ngành mới như Luật Dân sự (tiếng Anh); Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính (tiếng Anh); Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education); Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình Co-operative Education) mang lại nhiều cơ hội khi thí sinh lựa chọn.

Ông Tiến dự đoán, năm nay những ngành sẽ có điểm chuẩn cao của trường là Thương mại điện tử, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật thương mại quốc tế.

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Luật dao động 24,39-27,44. Để trúng tuyển vào trường, thí sinh phải có điểm trung bình 3 môn tối thiểu từ loại giỏi (8,13 điểm/môn) trở lên. Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 24,39 điểm đối với ngành Quản lý công. Ngành Thương mại điện tử có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất: 27,34 điểm. Các ngành khác của Trường có điểm chuẩn trên 27 là: Hệ thống thông tin quản lý (chương trình Co-operative Education​, bắt đầu tuyển sinh năm 2024): 27,25 điểm, Digital Marketing: 27,10 điểm. Các ngành còn lại đều có điểm chuẩn mức 25-26.

Trường Đại học Luật TPHCM, dự kiến khối C00 sẽ từ 26-27 điểm

Ông Lê Văn Hiển, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo - Trường Đại học Luật TPHCM nhìn nhận các ngành Luật thương mại quốc tế, Quản trị - Luật và Luật sẽ có điểm chuẩn cao nhất năm 2025. Dự đoán này được đưa ra dựa trên điểm chuẩn và thương hiệu các ngành này những năm qua.

Ngoài ra, cũng theo ông Hiển, năm nay nhà trường mở ngành mới là Kinh doanh quốc tế và dự kiến ngành này sẽ thu hút nhiều thí sinh. Lý do là chương trình đào tạo này có sự kết hợp hài hòa giữa hai lĩnh vực quan trọng trong hoạt động quản trị, kinh doanh là pháp luật và kinh doanh quốc tế.

Điểm chuẩn Trường Đại học Luật TPHCM năm 2024

"Nội dung chương trình đào tạo không chỉ trang bị kiến thức về quản trị doanh nghiệp, xuất nhập khẩu và logistics mà còn cung cấp cho sinh viên nền tảng pháp lý trong hoạt động quản trị tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ, kinh doanh quốc tế, thương mại dịch vụ, đàm phán và soạn thảo hợp đồng.

Điều này rất quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giúp sinh viên tốt nghiệp tại trường có khả năng xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong các giao dịch kinh doanh quốc tế, thương mại dịch vụ quốc tế, điều mà không nhiều chương trình đào tạo tại các trường đại học khác, kể cả của nước ngoài, trang bị cho sinh viên", ông Hiển nói.

Năm 2024, điểm chuẩn các ngành Luật thương mại quốc tế, Quản trị - Luật và Luật rất cao. Ở những ngành này thí sinh phải đạt mỗi môn trên 8 điểm, thậm chí trên 9 điểm cho khối C00 mới trúng tuyển.

Cụ thể, điểm chuẩn ngành Luật thương mại quốc tế là 26,1 cho các khối A01, D01, D66, D84. Trong khi đó ngành Quản trị - Luật có điểm chuẩn là 24,87 cho khối D84; 24,17 cho khối A00; 23,87 cho khối D01 và 23,37 cho khối A01. Còn ngành Luật có điểm chuẩn năm 2024 là 24,57 cho khối A00; 27,27 cho khối C00; 23,77 cho khối A01 và 24,27 cho các khối D01, D03, D06.