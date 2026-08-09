Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Y khoa và Răng Hàm Mặt cùng có mức điểm chuẩn cao nhất là 25,8 điểm. Trong đó, thí sinh trúng tuyển ngành Y khoa phải đạt từ 7,75 điểm môn Toán. Với ngành Răng Hàm Mặt, mức điều kiện so sánh là 8,25 điểm Toán.

Y học cổ truyền và Dược học cùng lấy 23,23 điểm; Kỹ thuật xét nghiệm y học 22,5 điểm; Kỹ thuật gây mê hồi sức và Tâm lý học cùng 22,6 điểm.

Các ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Kỹ thuật hình ảnh y học lần lượt lấy 22,85; 22,35 và 22,25 điểm. Y tế công cộng có điểm chuẩn thấp nhất, 19 điểm.

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