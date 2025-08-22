Năm nay, điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam dao động 17 - 24,1 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT; 20 - 26,3 theo phương thức xét học bạ.

Mức điểm trúng tuyển là tổng điểm các môn với thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển (trong đó môn 1 nhân hệ số 2, tổng điểm được quy về thang điểm 30) cộng điểm thưởng (nếu có) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là không điểm. Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định.

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2025 cụ thể như sau:

Năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển gần 7.300 sinh viên, với 4 phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng, dùng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, xét học bạ, xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế hoặc cuộc thi Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA 2025.

Theo công bố của học viện, nhóm ngành nông, lâm, thủy sản (Khoa học cây trồng, bảo vệ thực vật, Nông nghiệp, Chăn nuôi, Nuôi trồng thủy sản, Kinh tế nông nghiệp….) có học phí là 17,4 triệu đồng/năm học.

Nhóm ngành Khoa học xã hội và quản lý (Kinh tế, Quản lý đất đai, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ anh….) có học phí là 16,64 triệu đồng/năm học.

Nhóm ngành Kỹ thuật và công nghệ có học phí 19,36-20,53 triệu đồng/năm học; ngành Thú y có học phí 19,8 triệu đồng/năm học.

Với các chương trình quốc tế (dạy bằng tiếng Anh), học phí dao động 33,28-39,6 đồng.