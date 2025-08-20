Để tra cứu điểm chuẩn các trường đại học năm 2025 trên VietNamNet, thí sinh truy cập vào địa chỉ: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-chuan-cd-dh-2025

Sau đó, thí sinh chọn “Xem theo trường”, rồi nhập tên trường hoặc mã trường, nhấn “Tìm kiếm” và xem kết quả.

Theo kế hoạch, các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn từ 17h ngày 20/8 và chậm nhất trước 17h ngày 22/8 phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Một số trường dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 vào cuối giờ chiều nay (ngày 20/8) như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghệ TPHCM; Trường Đại học Kinh tế - Luật; Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM,...

Đại diện các trường đại học nhận định, việc bỏ xét tuyển sớm khiến thí sinh năm nay không còn điểm tựa ban đầu, dẫn đến tâm lý “đăng ký nhiều hơn để thêm an toàn”. Theo các chuyên gia, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến số lượng nguyện vọng tăng vọt. Do không còn “trúng tuyển sớm”, dù điểm thi tốt nghiệp THPT của một số môn có giảm so với năm ngoái, theo nhiều chuyên gia, điểm chuẩn năm nay rất khó lường.

Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h30 ngày 30/8.

Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Các đợt xét tuyển bổ sung bắt đầu từ ngày 1/9 đến hết năm.

Theo thống kê từ Bộ GD-ĐT, năm 2025, có gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng với tổng số nguyện vọng lên tới hơn 7,6 triệu. Đây là mức tăng đáng kể, cả về số lượng thí sinh đăng ký lẫn số nguyện vọng, và cũng là con số cao nhất trong 5 năm gần đây. Tính trung bình, mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 nguyện vọng.