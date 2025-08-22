Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2025 như sau:

Năm 2025, Học viện Phụ nữ Việt Nam xét tuyển 12 ngành học thông qua 5 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và Học viện, Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ), Xét kết quả thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2025, Sử dụng phương thức khác (đối với xét tuyển dự bị đại học).

Học viện dự kiến mức học phí năm học 2025-2026 với sinh viên chính quy là từ 480.000 đến 550.000 đồng một tín chỉ. Học phí được điều chỉnh theo năm học, theo quy định của Nhà nước.

Với chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh, học phí dự kiến 892.000 đồng/tín chỉ.