Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay là 15 điểm đối với tất cả các ngành.

Ngoài ra, trường cũng công bố điểm trúng tuyển theo bài thi đánh giá V-SAT là 225; điểm trúng tuyển theo kết quả học tập bậc THPT là 15 điểm.

Điểm trúng tuyển trên đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2025 như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên tuyển 1.800 chỉ tiêu cho 25 ngành, thông qua các phương thức: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, Xét theo kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ), Xét tuyển dựa vào bài thi đánh giá năng lực của Đại học Thái Nguyên, Xét tuyển thẳng thí sinh theo Quy định của Bộ GD-ĐT.