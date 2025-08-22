Theo kế hoạch, từ chiều nay 22/8, một số trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2025 sau quá trình chạy lọc ảo...

Hiện một số trường đại học đầu tiên ở phía Bắc và phía Nam đã công bố điểm chuẩn, có những trường điểm chuẩn khá cao.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2025 được thực hiện trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 30/8.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Thạch Thảo

Thống kê từ Bộ GD-ĐT cho thấy, năm 2025, có gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng với tổng số nguyện vọng lên tới hơn 7,6 triệu. Đây là mức tăng đáng kể, cả về số lượng thí sinh đăng ký lẫn số nguyện vọng, và cũng là con số cao nhất trong 5 năm gần đây. Tính trung bình, mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 nguyện vọng.

Đại diện các trường đại học nhận định, việc bỏ xét tuyển sớm khiến thí sinh năm nay không còn điểm tựa ban đầu, dẫn đến tâm lý “đăng ký nhiều hơn để thêm an toàn”. Theo các chuyên gia, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến số lượng nguyện vọng tăng vọt. Do không còn “trúng tuyển sớm”, dù điểm thi tốt nghiệp THPT của một số môn có giảm so với năm ngoái, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng điểm chuẩn năm nay rất khó lường.

Dưới đây là link tra cứu điểm chuẩn của tất cả các trường đại học ở phía Bắc và phía Nam, giúp thí sinh nhanh chóng kiểm tra kết quả xét tuyển.















