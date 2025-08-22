Theo kế hoạch, từ chiều nay 22/8, một số trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2025 sau quá trình chạy lọc ảo...
Hiện một số trường đại học đầu tiên ở phía Bắc và phía Nam đã công bố điểm chuẩn, có những trường điểm chuẩn khá cao.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2025 được thực hiện trước 17h ngày 22/8.
Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 30/8.
Thống kê từ Bộ GD-ĐT cho thấy, năm 2025, có gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng với tổng số nguyện vọng lên tới hơn 7,6 triệu. Đây là mức tăng đáng kể, cả về số lượng thí sinh đăng ký lẫn số nguyện vọng, và cũng là con số cao nhất trong 5 năm gần đây. Tính trung bình, mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 nguyện vọng.
Đại diện các trường đại học nhận định, việc bỏ xét tuyển sớm khiến thí sinh năm nay không còn điểm tựa ban đầu, dẫn đến tâm lý “đăng ký nhiều hơn để thêm an toàn”. Theo các chuyên gia, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến số lượng nguyện vọng tăng vọt. Do không còn “trúng tuyển sớm”, dù điểm thi tốt nghiệp THPT của một số môn có giảm so với năm ngoái, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng điểm chuẩn năm nay rất khó lường.
Dưới đây là link tra cứu điểm chuẩn của tất cả các trường đại học ở phía Bắc và phía Nam, giúp thí sinh nhanh chóng kiểm tra kết quả xét tuyển.
|Trường
|Điểm chuẩn
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Y Hà Nội
|Xem tại đây
|Học viện ngoại giao
|Xem tại đây
|Học viện Tài chính
|Xem tại đây
|Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|Xem tại đây
|Trường Đại học Ngoại ngữ
|Xem tại đây
|Đại học Thủy lợi
|Xem tại đây
|Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|Xem tại đây
|Trường Đại học Mở Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Hạ Long
|Xem tại đây
|Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|20 trường quân đội
|Xem tại đây
|7 trường, học viện công an nhân dân
|Xem tại đây
|Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
|Xem tại đây
|Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Dược Hà Nội
|Xem tại đây
|Học viện Hàng không
|Xem tại đây
|Học viện Hành chính và Quản trị công
|Xem tại đây
|Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
|Xem tại đây
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|Xem tại đây
|Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Sài Gòn
|Xem tại đây
|Trường Đại học Công nghệ TPHCM
|Xem tại đây
|Trường Đại học Kinh tế - Luật
|Xem tại đây
|Trường Đại học Luật TPHCM
|Xem tại đây
|Trường Đại học Công Thương TPHCM
|Xem tại đây
|Trường Đại học Bách khoa TPHCM
|Xem tại đây
|Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM
|Xem tại đây
|Trường Đại học Hoa Sen
|Xem tại đây
|Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
|Xem tại đây
|Trường ĐH Sư phạm TPHCM
|Xem tại đây
|Trường Đại học Y dược Cần Thơ
|Xem tại đây
|Đại học Cần Thơ
|Xem tại đây
|Trường Đại học Tôn Đức Thắng
|Xem tại đây
|Trường Đại học Gia Định
|Xem tại đây
|Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế
|Xem tại đây
|Trường Đại học Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Đại học Kinh tế Quốc dân
|Xem tại đây
|Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Luật Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Ngoại thương
|Xem tại đây
|Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội
|Xem tại đây
|Trường Đại học Thương mại
|Xem tại đây
|Trường Đại học Lâm nghiệp
|Xem tại đây
|Học viện Ngân hàng
|Xem tại đây
|Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|Xem tại đây
|Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
|Xem tại đây
|Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
|Xem tại đây
|Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
|Xem tại đây
|Trường Đại học Thái Nguyên
|Xem tại đây
|Trường Đại học Y Dược Thái Bình
|Xem tại đây
|Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
|Xem tại đây
|Trường Đại học Giao thông Vận tải
|Xem tại đây
|Học viện Kỹ thuật Mật mã
|Xem tại đây
|Học viện Cảnh sát Nhân dân
|Xem tại đây
|Trường Đại học Thủ đô
|Xem tại đây
|Trường Đại học Công đoàn
|Xem tại đây
|Trường ĐH Mỏ - Địa chất
|Xem tại đây
|Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|Xem tại đây
|Trường Đại học Hùng Vương
|Xem tại đây
|Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
|Xem tại đây
|Trường Đại học Công nghiệp TPHCM
|Xem tại đây
|Trường Đại học Ngân hàng TPHCM
|Xem tại đây
Trường Đại học Y Dược TPHCM
|Xem tại đây
Trường Đại học An ninh Nhân dân
|Xem tại đây
Học viện An ninh Nhân dân
|Xem tại đây
Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân
|Xem tại đây
|Trường Đại học Công nghệ Thông tin
|Xem tại đây
|Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM
|Xem tại đây
|Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM
|Xem tại đây
|Đại học Kinh tế TPHCM
|Xem tại đây
|Trường Đại học Hồng Bàng
|Xem tại đây
|Trường Đại học Khoa học Sức khỏe
|Xem tại đây
|Trường Đại học Nông Lâm TPHCM
|Xem tại đây
|Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM
|Xem tại đây
|Trường Đại học Tài chính Marketing
|Xem tại đây
|Trường Đại học Mở TPHCM
|Xem tại đây
|Trường Đại học Nha Trang
|Xem tại đây
|Trường Đại học Văn Lang
|Xem tại đây
|Trường Đại học Văn Hóa TPHCM
|Xem tại đây
|Trường Đại học Văn Hiến
|Xem tại đây