Điểm chuẩn ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM: Cao nhất là 29,91

Điểm chuẩn xét từ điểm thi tốt nghiệp: Cao nhất 29,6

Cụ thể như sau:

Trước đó, chia sẻ với VietNamNet, tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết, sau 11 lần lọc ảo, điểm chuẩn các ngành của trường dao động từ 24 đến 29,5 điểm ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn cao nhất 29,5 thuộc về một ngành nằm trong xu hướng phát triển hiện nay.

Năm 2024, điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin dao động trong khoảng 25,55-28,3 điểm. Ngành Trí tuệ Nhân tạo là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 28,3 điểm; tiếp theo là các ngành Khoa học Dữ liệu và Khoa học Máy tính lần lượt là 27,5 và 27,3 điểm.

