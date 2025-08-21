Trường Đại học Hùng Vương TPHCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào trưa ngày 20/8 và trở thành trường đại học đầu tiên của cả nước công bố điểm chuẩn.

Điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Hùng Vương TPHCM dao động từ 15 đến 20 ở hình thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong tổng số 19 ngành với 50 chuyên ngành đào tạo, ngành Tâm lý học ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất là 20, nhóm ngành Luật là 18 và các ngành còn lại ở mức 15 điểm.





Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương TPHCM công bố trước đó

Tuy nhiên, sau đó Bộ GD-ĐT thông báo tăng thêm 4 lần lọc ảo, trường này quyết định rút lại điểm chuẩn và dời lịch công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 vào ngày 22/8.

Sau 6 lần lọc ảo và đến giờ chót công bố điểm chuẩn vào chiều 20/8, Bộ GD-ĐT quyết định điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025. Phía Bộ cho rằng năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Bộ quyết định kéo dài thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng trên hệ thống và tăng thêm 4 lần lọc ảo. Như vậy sẽ thực hiện tổng cộng 10 lần lọc ảo, thay vì 6 lần như công bố ban đầu.

Hàng loạt trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn vào chiều 20/8 như: Bách khoa TPHCM, Sư phạm TPHCM, Kinh tế Luật, Nha Trang, Công Thương TPHCM, Công nghệ TPHCM, Công nghiệp TPHCM… đều lùi thời gian công bố điểm chuẩn sang ngày 22/8.