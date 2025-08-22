Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tuyển 4.455 chỉ tiêu nhưng nhận hơn 60.000 nguyện vọng.

Nhà trường tuyển sinh theo 3 phương thức gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT, Đại học Quốc gia TPHCM; kết hợp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM. Đã có 360 thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM theo phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Ngành khoa học máy tính chương trình tiên tiến có điểm chuẩn xét học bạ 149 trường là 29,98 cho khối A00, còn xét theo điểm thi tốt nghiệp là 29,92.

Điểm chuẩn các phương thức như sau:

Năm 2024, điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 18,5 đến 28,5 điểm. Trong đó, ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến lấy điểm chuẩn cao nhất với 28,5 điểm. Xếp thứ hai là ngành Trí tuệ nhân tạo với 27,7 điểm, tiếp đó là Khoa học dữ liệu với 26,85.

