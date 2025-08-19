Để tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2025, thí sinh có thể thực hiện theo các cách sau:

Cách 1: Tra cứu điểm chuẩn đại học năm 2025 trên Hệ thống của Báo VietNamNet

- Thí sinh truy cập vào địa chỉ: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-chuan-cd-dh-2025

- Chọn "Xem theo trường", rồi nhập tên trường/mã trường.

- Nhấn Tìm kiếm và xem kết quả.

Cách 2: Tra cứu trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

- Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.

- Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

- Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.

Cách 3: Tra cứu trên website của các trường đại học, cao đẳng:

- Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.

- Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

- Nhập thông tin cần thiết (ví dụ: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Theo kế hoạch, hiện hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT đang trong quá trình lọc ảo (gồm 6 lần). Lần lọc ảo thứ 6 sẽ kết thúc vào 16h30 ngày 20/8 và cho kết quả xét tuyển cuối cùng.

Hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ GD-ĐT bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.