Điểm chuẩn đã quy đổi tương đương về tổ hợp gốc theo thang điểm 30 đối với tất cả các phương thức và các tổ hợp xét tuyển, trong đó thấp nhất là 18,43 và cao nhất 28,98 điểm.

Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo giáo viên dao động từ 22 đến 28,98 điểm.

Đối với điểm chuẩn năm 2025, có nhiều ngành được tính hệ số môn chính khác nhau, trong đó: Đối với các ngành có hệ số môn chính x 5, cao nhất là ngành Sư phạm Hóa học với 28,98 điểm, kế tiếp là ngành Sư phạm Địa lý với 28,55 điểm.

Đối với các ngành có hệ số môn chính x 4, cao nhất là ngành Sư phạm Tiếng Anh với 27,19 điểm, kế tiếp là ngành Ngôn ngữ Anh với 24,80 điểm.

Đối với các ngành có hệ số môn chính x 3, cao nhất là ngành Giáo dục Chính trị với 25,66 điểm, kế tiếp là ngành Giáo dục Tiểu học với 25,12 điểm.

Đối với các ngành không có hệ số môn chính, cao nhất là ngành Giáo dục Mầm non với 24,2 điểm.

Năm 2025, Trường Đại học Sài Gòn là 1 trong 2 trường có điểm sàn cao nhất cả nước, cùng Học viện Ngoại giao ở Hà Nội. Đây cũng là trường có điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành sư phạm cao nhất cả nước. Muốn xét tuyển vào ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, thí sinh phải đạt từ 25 điểm trở lên (tức là mỗi môn hơn 8 điểm). Điểm sàn ngành Sư phạm Toán là 24,5; các ngành Sư phạm Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh là 24.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán của trường này là 27,75, cao nhất trong số các trường đào tạo Sư phạm Toán cả nước. Điểm số này vượt qua cả hai trường trọng điểm đào tạo sư phạm là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Thí sinh muốn trở thành giáo viên dạy Toán tương lai phải đạt ít nhất trên 9 điểm/môn. Trong khi đó, ngành Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất là 28,25. Để trúng tuyển thí sinh phải đạt 9,41 điểm/môn. Ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn 28,11, yêu cầu thí sinh phải đạt 9,37 điểm/môn mới trúng tuyển.