Ngày 10/8, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy đối với 22 ngành đào tạo theo 3 phương thức xét tuyển.

Theo đó, mức điểm trúng tuyển được xác định theo điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT và điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hầu hết các ngành đào tạo của trường có mức điểm chuẩn từ 15 điểm.

Riêng hai ngành thuộc khối Sức khỏe là Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học có điểm chuẩn từ 18 điểm.

Đối với phương thức xét kết quả học tập THPT, điểm chuẩn của các ngành là từ 18 điểm. Riêng ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học có mức điểm chuẩn từ 19,5 điểm, đồng thời thí sinh phải đạt học lực Khá trở lên.

Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, thí sinh cần đạt từ 500 điểm đối với các ngành. Với khối ngành Sức khỏe, mức điểm chuẩn là từ 600 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2026 như sau:

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