Điểm chuẩn theo 5 phương thức, gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT, điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM, điểm thi V-SAT và xét theo điều kiện trình độ tương đương (TC01).

Theo công bố, điểm trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của tất cả 10 ngành đào tạo đều ở mức 15 điểm.

Với phương thức xét học bạ, điểm chuẩn là 18 điểm; xét điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM là 15 điểm.

Điểm chuẩn xét theo điểm V-SAT là 225 điểm và xét theo điều kiện trình độ tương đương là 18 điểm với các ngành gồm: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Marketing, Quản lý thể dục thể thao, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

UMT cho biết mức điểm trên là tổng điểm trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm cộng.

Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học từ ngày 12/8 đến trước 17 giờ ngày 21/8. Năm nay, UMT dành quỹ học bổng hơn 114 tỷ đồng, trong đó có các suất từ 95 triệu đồng và nhiều học bổng có giá trị lên tới 100% học phí toàn khóa.