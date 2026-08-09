Năm nay, có 3/68 chương trình tại Đại học Bách khoa Hà Nội có mức điểm chuẩn trên 29, gồm Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với 29,54 điểm, Khoa học máy tính với 29,27 điểm, An toàn không gian số với 29,01 điểm. Hơn 10 ngành khác của trường này có điểm chuẩn trên 28 điểm.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Kiểm toán lấy cao nhất với 28,84 điểm. Nhiều ngành khác trên 28 điểm như Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng...

Nhiều trường có điểm chuẩn trên 26 như Học viện Ngân hàng, Học viện Phụ nữ...

Điểm chuẩn các trường đại học phía Bắc năm 2026 như sau:

Tên trường Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội TẠI ĐÂY Đại học Công nghiệp Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Ngoại thương TẠI ĐÂY Đại học Kinh tế Quốc dân TẠI ĐÂY Trường Đại học Thương mại TẠI ĐÂY Trường Đại học Xây dựng Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Luật Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp TẠI ĐÂY Học viện Báo chí và Tuyên truyền TẠI ĐÂY Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội TẠI ĐÂY Học viện Hành chính và Quản trị công TẠI ĐÂY Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội TẠI ĐÂY Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TẠI ĐÂY Học viện Tài chính TẠI ĐÂY Học viện Ngân hàng TẠI ĐÂY Học viện Nông nghiệp Việt Nam TẠI ĐÂY Trường Đại học Mở Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Văn hóa Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Dược Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Hà Nội TẠI ĐÂY Học viện Ngoại giao TẠI ĐÂY Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Thủy lợi TẠI ĐÂY Trường Đại học Mỏ - Địa chất TẠI ĐÂY Trường Đại học Sư phạm Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 TẠI ĐÂY Trường Đại học Lâm nghiệp TẠI ĐÂY Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải TẠI ĐÂY Trường Đại học Giao thông Vận tải TẠI ĐÂY Đại học Thái Nguyên TẠI ĐÂY Trường Đại học Dược Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Y Dược Thái Bình TẠI ĐÂY Học viện Cảnh sát Nhân dân TẠI ĐÂY Học viện An ninh Nhân dân TẠI ĐÂY Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội TẠI ĐÂY Trường Đại học Công đoàn TẠI ĐÂY Trường Đại học Y Hà Nội TẠI ĐÂY Các trường quân đội TẠI ĐÂY Các trường công an nhân dân TẠI ĐÂY Trường Đại học Thủ đô TẠI ĐÂY Trường Đại học Y tế công cộng TẠI ĐÂY Học viện Phụ nữ Việt Nam TẠI ĐÂY Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h ngày 21/8. Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 21/8. Những trường không tuyển đủ số lượng xét tuyển trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung. Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 22/8 đến hết năm 2026.