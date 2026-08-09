Năm nay, có 3/68 chương trình tại Đại học Bách khoa Hà Nội có mức điểm chuẩn trên 29, gồm Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với 29,54 điểm, Khoa học máy tính với 29,27 điểm, An toàn không gian số với 29,01 điểm. Hơn 10 ngành khác của trường này có điểm chuẩn trên 28 điểm.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Kiểm toán lấy cao nhất với 28,84 điểm. Nhiều ngành khác trên 28 điểm như Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng...

Nhiều trường có điểm chuẩn trên 26 như Học viện Ngân hàng, Học viện Phụ nữ...

Điểm chuẩn các trường đại học phía Bắc năm 2026 như sau:

Tên trường

Điểm chuẩn

Đại học Bách khoa Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

TẠI ĐÂY

Đại học Công nghiệp Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Ngoại thương

TẠI ĐÂY

Đại học Kinh tế Quốc dân

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Thương mại

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Luật Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

TẠI ĐÂY

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội  

TẠI ĐÂY

Học viện Hành chính và Quản trị công 

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội

TẠI ĐÂY

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

TẠI ĐÂY

Học viện Tài chính

TẠI ĐÂY

Học viện Ngân hàng

TẠI ĐÂY

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Mở Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Dược Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Hà Nội 

TẠI ĐÂY

Học viện Ngoại giao

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Thủy lợi

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Lâm nghiệp 

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Giao thông Vận tải

TẠI ĐÂY

Đại học Thái Nguyên

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Dược Hà Nội

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

TẠI ĐÂY

Học viện Cảnh sát Nhân dân

TẠI ĐÂY

Học viện An ninh Nhân dân

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Công đoàn

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Y Hà Nội

TẠI ĐÂY

Các trường quân đội

TẠI ĐÂY

Các trường công an nhân dân 

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Thủ đô

TẠI ĐÂY

Trường Đại học Y tế công cộng

TẠI ĐÂY

Học viện Phụ nữ Việt Nam

TẠI ĐÂY

Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h ngày 21/8.

Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 21/8.

Những trường không tuyển đủ số lượng xét tuyển trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung. Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 22/8 đến hết năm 2026.