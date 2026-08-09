Trường ĐH Hùng Vương TPHCM (DHV)

Điểm chuẩn trúng tuyển của DHV trong đợt 1 năm 2026 dao động từ 15 đến 20 điểm. Trong đó, các ngành Tâm lý học, Luật và Luật Kinh tế dẫn đầu với mức điểm chuẩn là 20.0 điểm. Các ngành/chương trình đào tạo còn lại giữ mức điểm trúng tuyển là 15 điểm.

Năm 2026, DHV công bố quỹ học bổng lên đến 75 tỷ đồng, trong đó nhiều chính sách hỗ trợ được triển khai xuyên suốt quá trình học tập nhằm giảm áp lực tài chính cho sinh viên.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, nhóm ngành sức khỏe có mức điểm chuẩn cao nhất. Cụ thể, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt cùng lấy 22 điểm; Dược học và Y học cổ truyền 20 điểm; Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng cùng lấy 18 điểm. Hai ngành Luật và Luật kinh tế cũng có điểm chuẩn 20 điểm. Các ngành còn lại lấy 15 điểm.

Với phương thức xét học bạ THPT, Y khoa và Răng - Hàm - Mặt dẫn đầu với 23 điểm; Y học cổ truyền và Dược học 21 điểm; các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng 19 điểm. Luật và Luật kinh tế lấy 18 điểm, trong khi các ngành còn lại lấy 18 điểm.

Đối với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực, Y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất, lần lượt 650 điểm (ĐH Quốc gia HCM) và 85 điểm (ĐH Quốc gia Hà Nội). Răng - Hàm - Mặt lấy 600 và 75 điểm; Y học cổ truyền, Dược học lấy 570 và 70 điểm. Các ngành sức khỏe còn lại lấy 550 và 70 điểm.

Các ngành còn lại của trường có điểm chuẩn 550 điểm xét điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM và 70 điểm với điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội. Riêng Luật và Luật kinh tế không xét tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực.